三重傾倒民宅隔壁棟也傾斜！ 居民返家再等一天

六張街192號房屋傾斜，工程單位緊急停止施工。（記者陳奕劭攝）

2025/01/07 19:51

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北三重區六張街昨天（6日）一處建案開挖地下室，導致184、190號紛紛倒塌與傾斜，市府連夜拆除危樓，周圍預防性撤離。隔壁192號住戶今天（7日）回家拿東西，卻發現房屋有傾斜情形，市府與公所緊急停止開挖，為安全考量，居民只好繼續在外過夜。

統計至晚上6點，新北三重區六張街連夜拆除184、190號倒塌與傾斜的房屋，總共撤離74戶、182人，安置人數52戶132人。居民今天上午在專業技師與市府人員陪同返家拿家當，卻發現192號房屋鐵門打不開，經專業人員確認，證實有房屋傾斜情形。

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三重區長王坤南向民眾說明，考量房屋仍有安全疑慮，緊急撤離的民眾今天仍要繼續在外過夜，施工單位正在監測192號房屋，等到都沒有問題，再安排民眾返家，由於建物的事情還很難說，公所與市府要拜託民眾再待一晚。

王坤南說明，土木技師今晚在192號房屋安排檢測，等明天上午數據出爐後再行處置，撤離民眾預計明天（8日）返家。

三重區六合里長許萬金表示，機具進場開挖傾倒房屋時，發現192號房屋有不穩的現象，為避免房屋再度倒塌，只好先暫停作業，撤離196、196-1號與對面的215號住戶。

他指出，發現地基已經不穩了，只能先撤為妙，若房屋真的倒下去，恐怕傷害重大，等到周遭人員完全撤離後，才繼續進行開挖作業。

六張街住戶葉小姐表示，金窩、銀窩不如自己的狗窩好，雖然外面住不習慣，但為了全家安全，只好等待一晚再說。

三重區六張街房屋傾斜，民眾在中心等待安置。（記者陳奕劭攝）

考量建屋仍有安全疑慮，民眾只能繼續在外面過夜。（記者陳奕劭攝）

六張街民宅傾斜撤離民眾，區公所向居民說明安置事宜。（記者陳奕劭攝）

六張街192號房屋傾斜，工程團隊討論施工與撤離方案。（記者陳奕劭攝）

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