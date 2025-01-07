為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    三重傾倒民宅隔壁棟也傾斜！ 居民返家再等一天

    六張街192號房屋傾斜，工程單位緊急停止施工。（記者陳奕劭攝）

    六張街192號房屋傾斜，工程單位緊急停止施工。（記者陳奕劭攝）

    2025/01/07 19:51

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北三重區六張街昨天（6日）一處建案開挖地下室，導致184、190號紛紛倒塌與傾斜，市府連夜拆除危樓，周圍預防性撤離。隔壁192號住戶今天（7日）回家拿東西，卻發現房屋有傾斜情形，市府與公所緊急停止開挖，為安全考量，居民只好繼續在外過夜。

    統計至晚上6點，新北三重區六張街連夜拆除184、190號倒塌與傾斜的房屋，總共撤離74戶、182人，安置人數52戶132人。居民今天上午在專業技師與市府人員陪同返家拿家當，卻發現192號房屋鐵門打不開，經專業人員確認，證實有房屋傾斜情形。

    三重區長王坤南向民眾說明，考量房屋仍有安全疑慮，緊急撤離的民眾今天仍要繼續在外過夜，施工單位正在監測192號房屋，等到都沒有問題，再安排民眾返家，由於建物的事情還很難說，公所與市府要拜託民眾再待一晚。

    王坤南說明，土木技師今晚在192號房屋安排檢測，等明天上午數據出爐後再行處置，撤離民眾預計明天（8日）返家。

    三重區六合里長許萬金表示，機具進場開挖傾倒房屋時，發現192號房屋有不穩的現象，為避免房屋再度倒塌，只好先暫停作業，撤離196、196-1號與對面的215號住戶。

    他指出，發現地基已經不穩了，只能先撤為妙，若房屋真的倒下去，恐怕傷害重大，等到周遭人員完全撤離後，才繼續進行開挖作業。

    六張街住戶葉小姐表示，金窩、銀窩不如自己的狗窩好，雖然外面住不習慣，但為了全家安全，只好等待一晚再說。

    三重區六張街房屋傾斜，民眾在中心等待安置。（記者陳奕劭攝）

    三重區六張街房屋傾斜，民眾在中心等待安置。（記者陳奕劭攝）

    考量建屋仍有安全疑慮，民眾只能繼續在外面過夜。（記者陳奕劭攝）

    考量建屋仍有安全疑慮，民眾只能繼續在外面過夜。（記者陳奕劭攝）

    六張街民宅傾斜撤離民眾，區公所向居民說明安置事宜。（記者陳奕劭攝）

    六張街民宅傾斜撤離民眾，區公所向居民說明安置事宜。（記者陳奕劭攝）

    六張街192號房屋傾斜，工程團隊討論施工與撤離方案。（記者陳奕劭攝）

    六張街192號房屋傾斜，工程團隊討論施工與撤離方案。（記者陳奕劭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播