超夯！台南神佛壇「黑旗」悠遊卡 250張秒殺、爆單

南市盤古藥皇廟神佛壇黑旗客製化悠遊卡，一推出就秒殺，第二波預購更是爆單。（記者王姝琇攝）

2025/01/07 19:32

〔記者王姝琇／台南報導〕道教黑旗躍上悠遊卡！南市盤古藥皇廟神佛壇響應元旦敲鐘祈福活動，祭出100張黑旗客製化悠遊卡做限量贈品，有民眾提前4個小時搶排；回應民眾敲碗，神佛壇今再祭出150張限量預購，官方臉書貼出後，隨即被秒殺、爆單。

神佛壇成員龔思瑞指出，黑旗將軍常見用以招兵買馬，或告知外界此地有神明駐紮；也用來開路，主要是神明出巡或祭煞時使用；同時也是神明身分證明及其權力之象徵。神佛壇協成壇小法會出軍就能看見黑旗將軍在隊伍最前面領隊，沿途掃除「不乾淨」的邪祟，庇佑信眾健康。

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今年特別以黑旗圖騰設計出客製化悠遊卡，設計靈感來自神佛壇的小法文化，巧妙融合黑旗意象，讓眾神護佑成為日常生活的一部分。卡面上有三清、八卦圖騰以及神佛壇眾神名號，兩側則以特殊字體，呼應悠遊卡功能寫上「出入．平安」，盼藉此分享與推廣藥皇大帝信仰文化。

龔思瑞說，沒有想到跨年敲鐘祈福活動一推出黑旗悠遊卡就大受歡迎，第二波也是一上線就爆單，不排除推第三波，但恐怕得再等一段時間，希望新的一年到來所有人都能獲得神明庇佑。

南市盤古藥皇廟神佛壇黑旗客製化悠遊卡，一推出就秒殺。（記者王姝琇攝）

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