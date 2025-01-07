為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    超夯！台南神佛壇「黑旗」悠遊卡 250張秒殺、爆單

    南市盤古藥皇廟神佛壇黑旗客製化悠遊卡，一推出就秒殺，第二波預購更是爆單。（記者王姝琇攝）

    南市盤古藥皇廟神佛壇黑旗客製化悠遊卡，一推出就秒殺，第二波預購更是爆單。（記者王姝琇攝）

    2025/01/07 19:32

    〔記者王姝琇／台南報導〕道教黑旗躍上悠遊卡！南市盤古藥皇廟神佛壇響應元旦敲鐘祈福活動，祭出100張黑旗客製化悠遊卡做限量贈品，有民眾提前4個小時搶排；回應民眾敲碗，神佛壇今再祭出150張限量預購，官方臉書貼出後，隨即被秒殺、爆單。

    神佛壇成員龔思瑞指出，黑旗將軍常見用以招兵買馬，或告知外界此地有神明駐紮；也用來開路，主要是神明出巡或祭煞時使用；同時也是神明身分證明及其權力之象徵。神佛壇協成壇小法會出軍就能看見黑旗將軍在隊伍最前面領隊，沿途掃除「不乾淨」的邪祟，庇佑信眾健康。

    今年特別以黑旗圖騰設計出客製化悠遊卡，設計靈感來自神佛壇的小法文化，巧妙融合黑旗意象，讓眾神護佑成為日常生活的一部分。卡面上有三清、八卦圖騰以及神佛壇眾神名號，兩側則以特殊字體，呼應悠遊卡功能寫上「出入．平安」，盼藉此分享與推廣藥皇大帝信仰文化。

    龔思瑞說，沒有想到跨年敲鐘祈福活動一推出黑旗悠遊卡就大受歡迎，第二波也是一上線就爆單，不排除推第三波，但恐怕得再等一段時間，希望新的一年到來所有人都能獲得神明庇佑。

    南市盤古藥皇廟神佛壇黑旗客製化悠遊卡，一推出就秒殺。（記者王姝琇攝）

    南市盤古藥皇廟神佛壇黑旗客製化悠遊卡，一推出就秒殺。（記者王姝琇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播