屏縣府補助17家廠商創新研發 創造營業額逾2億元

屏東縣新園鄉新豐碾米工廠推出低升糖指數的鳳梨酥和紅豆酥等產品。（記者羅欣貞攝）

2025/01/07 20:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕成立逾60年的屏東縣新園鄉新豐碾米工廠，在屏縣府地方產業創新研發推動計畫協助下，用山梨糖醇代替砂糖開發出低升糖指數的紅豆酥、鳳梨酥，成為銀髮族的友善烘焙產品；縣府此次共補助17家廠商投入創新研發，經1年努力展現豐碩成果，將於明天（8日）、明天（9日）上午10點至下午3點在屏東數位青創中心戶外廣場展出。

新豐碾米廠經理林軒頡表示，超高齡社會許多長輩因健康因素需避免吃甜食，但又很想吃，他心想自家小工廠可協助解決難題嗎？還好在屏縣府地方產業創新研發計畫協助下與屏科大合作，以山梨糖醇代替砂糖研發出低升糖指數的紅豆餡、鳳梨餡；山梨糖醇不會在舌頭就被吸收、發酸，口感較好，腸胃比較不好的人較易代謝，熱量也較低，非常適合長輩食用。

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左詮公司則研發果汁常溫保存技術，延長農產品的保質期，提供農產生產過量時的新選擇，總經理楊岳翰屬青年創業，他表示，與小農合作開發6款飲品，包括葡萄汁、蘋果汁、紅龍果汁、甘蔗汁等，還有百香果果凍等，相關產品今年將在超商上架，也有外銷到香港。

屏縣府推動地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR），2023年度共補助17家廠商業者，總計補助總金額共1263.5萬元，經過過去1年來的努力，帶動企業投入研發金額約4000萬元，共計完成48項創新研發，創造營業額逾2億元，更增加就業人數53人，成果相當豐碩。

屏東縣長周春米表示，地方型SBIR計畫讓食品、農業生技、科技及工業機械等領域廠商，將成果推廣到國內外市場，造就隱形冠軍，加上行政院已將屏縣列入「大南方新矽谷」，及高鐵屏東車站特定區開發，未來屏東整體產業發展令人期待。

屏縣里港鄉的左詮公司研發果汁常溫保存技術，推出用台灣農產品製作的果汁相關產品。（記者羅欣貞攝）

屏縣府推動地方產業創新研發推動計畫，17家廠商展現豐碩成果。（記者羅欣貞攝）

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