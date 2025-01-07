全聯台中倉儲大火空污飄15公里PM2.5破表 環保局重罰500萬

全聯台中大肚倉儲大火濃煙蔓延30里 、PM2.5破表滿環保局今重罰500萬。（消防局提供）

2025/01/07 17:32

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全聯台中大肚新建中倉儲上（12）月19日大火造成9死8傷慘劇，大火產生大量濃煙，黑煙蔓延數公里外都能看見，台中市環保局今（7）日以造成重大空污為由，依違反「空氣污染防制法」裁處施工廠商最高罰鍰500萬元，下風處400公尺內的PM2.5濃度最高飆到1517微克/立方公尺，且大量粒狀污染物及異味污染物散布於空氣最遠影響到彰化多個鄉鎮地區，擴散至火災現場距離15公里之遠。

環保局指出，火災衍生大量濃煙（明顯粒狀污染物）散佈於空氣中造成空氣品質惡化，環保局監測下風處400公尺鄰近區域PM2.5濃度飆至1517微克，過了1小時降到400微克，仍超出國家標準15微克，污染事實明確。

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此次大火致使大量粒狀污染物及異味污染物散布於空氣，並隨風向擴散至台中市大肚區及彰化市、花壇鄉、秀水鄉等地區，最遠影響到溪湖鎮地區，已擴散至火災現場距離15公里之遠，影響範圍甚廣，造成當地及下風處瀰漫濃厚黑煙及燃燒異味

環保局指出，環境部空氣網動態資料顯示，當日細懸浮微粒污染隨風向往南擴散，嚴重影響下風處空品，實屬情節重大污染案件，認定包商已構成空氣污染防制法第32條第1項第1款及第3款規定要件。對此，環保局已通知該承包商陳述意見，如陳述未具正當理由，將依空氣污染防制法第67條第1項規定及「公私場所固定污染源違反空氣污染防制法應處罰鍰額度裁罰準則」規定，裁處最高罰鍰500萬元。

台中市勞動檢查處表示，針對此次火災事故，依違反職業安全衛生法第6條規定部分，對事業單位處分最高罰鍰30萬元，案件後續將移送司法機關偵辦，以釐清相關法律責任。截至目前，事業單位尚未向勞檢處提出復工申請，勞檢處也尚未同意復工。職災事故仍在偵辦中，勞檢處將持續配合相關調查，並視調查結果及任何新事證，依法進行進一步處分。

全聯台中大肚倉儲上（12）月19日大火，產生大量濃煙。（讀者提供）

全聯超市台中大肚倉儲上（12）月19日大火，產生大量濃煙，黑煙蔓延數公里外都能看見。（記者蔡淑媛攝）

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