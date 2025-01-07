桃機永續行動競賽 長榮空廚靠光電、回收水減碳804公噸

長榮空廚以減碳804公噸，榮獲桃園機場「機場夥伴永續行動競賽」的企業組特優獎。桃園機場公司范孝倫總經理（左）頒獎，由長榮空廚董事長柯金成（右）代表受獎。（長榮提供）

2025/01/07 17:24

〔記者蔡昀容／台北報導〕桃園國際機場舉辦機場夥伴永續行動競賽，長榮空廚以「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」及「設備運作策略調整之回收水再生方案」，成功減碳804公噸，獲企業組特優獎。長榮航空表示，未來會穩健朝向2050淨零碳排的目標邁進。

全球旅遊產業穩健復甦，長榮空廚目前每日機上餐點供應數量達4萬份，較2023年成長6％，並成功取得漢莎貨運航空及達美航空的機上餐點服務，也是全台唯一擁有餐車舉升高度達8公尺的作業車輛，可配合客戶Airbus A380機型的機上餐點裝卸作業，提升服務品質。

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桃園機場舉辦的機場夥伴永續行動競賽，從企業組遴選出1組特優、2組優勝及5組佳作。長榮空廚獲獎的「再生能源綠電採購之太陽能光電發電方案」，在興建航勤北路的長榮廠時，在廠房屋頂規劃設置太陽光電綠能發電系統；「設備運作策略調整之回收水再生方案」耗資1億7千萬元建置的污廢水處理廠，將製作機上餐所產生的製程廢水，回收運用於空調冷卻水塔、空污系統水洗機及園藝澆灌等，減少碳排量。

長榮空廚表示，2024年11月重新認證TOSHMS（台灣職業安全衛生管理系統），同時通過ISO45001（職業安全衛生管理系統）的擴大審查，雙重驗證保障員工工作安全與健康。

長榮空廚指出，公司也規劃「作業區照明更換為低瓦數高流明的LED節能燈具」，預期減碳117公噸，中期目標「機場作業管制區內使用的小客車100%汰換為電動車」，逐步擴大環保作為項目，並落實社會公益服務、供應鏈管理、綠色商品採購、選用在地及當季食材，和溫室氣體盤查作業等各項節能減碳措施。

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