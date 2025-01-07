屏東新開一家羽球館 未來可望建縣立羽球館

屏東市新增了一家星勝羽球運動館。（記者葉永騫攝）

2025/01/07 17:20

〔記者葉永騫／屏東報導〕國內羽球運動愈來愈興盛，屏東羽球館常常爆滿，一位難求，最近屏東市新增了一家星勝羽球運動館，目前已試營運，即將開幕，讓愛好羽球的民眾相當期待，屏東縣羽球委員會主委林明順表示，未來屏東縣運動休閒園區將會興建縣立羽球館，培育更多羽球選手。

國內羽球運動在「麟洋配」、戴資穎的帶動下愈來愈興盛，屏東縣的羽球館出現爆滿情形，場地在熱門時段一位難求，價格也是節節上漲，零打一次價格都超過200元以上，也讓羽球運動變得高貴而不易親近，所幸最近屏東一家建商在屏東市瑞華街靠近屏東縣藝術館附近新建了一家星勝羽球運動館，有7座球場可供使用，目前已試營運，等到台電公司接電之後就能正式營運，讓許多球友相當期待，希望在增加球場後，能夠提供更優惠的價格，讓羽球運動不要花太多錢。

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林明順表示，屏東縣近來舉辦了許多全國羽球賽事，都是使用縣立體育館，全縣至今沒有一處縣立標準羽球館，因此他向縣長周春米反映，希望在屏東運動園區內興建縣立羽球館，提供羽球選手及喜歡羽球運動的人訓練、比賽之用，該案已獲得認同並全力爭取中。

新建的星勝羽球館有7個場地。（記者葉永騫攝）

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