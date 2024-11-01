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    南市到宅保母月收費最高3萬7500元 明年1/1實施

    南市府調整到宅日間托育收費最高3萬7500元，將於明年1/1生效實施。（圖由南市社會局提供）

    南市府調整到宅日間托育收費最高3萬7500元，將於明年1/1生效實施。（圖由南市社會局提供）

    2024/11/01 19:38

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市居家托育人員到宅日間托育服務收費，南市府調整到宅日間托育時數為8至10小時，收費區間為2萬8500元至3萬7500元，將於明年1/1生效實施，屆時將從六都最低變成六都最高。

    今年8月，台南市托育人員關懷協會及數十名保母到台南市議會陳情，抱怨南市府規定到宅托育月收費上限是2萬4000元，不僅待遇六都最低，比外籍移工、勞工基本工資還要低，南市議員沈家鳳今天總質詢也關切此議題。

    南市社會局說明，為落實準公共化政策，避免托育費用不當漲價，減輕家長負擔，市府已訂定「居家式托育人員到宅日間托育服務」的準公共化簽約收費上限。日前並調整台南市準公共化到宅日間托育時數為8至10小時，收費區間為2萬8500元至3萬7500元，保留家長與托育人員議定托育費用的彈性。

    社會局長盧禹璁表示，調整後，南市到宅日間托育保母月收費最高可達3萬7500元，為六都最高。

    社會局表示，該收費規定統一於明年1月1日起實施，屆時社會局將重新簽訂準公化契約，原到宅日間托育人員與家長簽訂的舊契約仍維持至契約到期後，再依新收費標準與家長簽約。屆時若現行準公到宅托育人員無意願換約，即不具備到宅準公托育人員資格，可與家長雙方自行議定收費契約，惟家長將無法領取托育費用補助，仍可申請育兒津貼。

    社會局說，截至目前南市登記居家托育人員有1970人，簽訂準公共化托育契約共1501人，其中提供到宅托育服務有224人。托育人員加入準公共化期間，若家長有特殊需求與托育人員議定到宅日間托育價格超過收費上限，仍可與家長簽約並進行托育照顧，家長可依規定申請育兒津貼。

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