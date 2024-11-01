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    康芮大風吹！她目睹飛機「橫著飛」 驚悚畫面曝光

    網友拍下一架飛機被康瑞颱風吹到往左飄移，宛如「橫著飛」。（擷取自Thraeds/a.allierl）

    網友拍下一架飛機被康瑞颱風吹到往左飄移，宛如「橫著飛」。（擷取自Thraeds/a.allierl）

    2024/11/01 19:28

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕強颱康芮昨（10/31）侵襲台灣，強風為全台帶來不少災情，不少航班也被迫停飛或改降其他機場。有網友拍下一段驚人影片，原本在空中翱翔的飛機，在颱風的強大風勢下，機身竟突然往左飄移，被吹到宛如「橫著飛」，讓人怵目驚心。

    一名女網友在Thraeds發出一段驚人的影片，影片中本來應該是直線飛行的飛機，被康芮颱風的強大風勢吹到往左飄移，讓她驚嘆，「只有錄到一小段，整台飛機被風橫吹著，嚇歪！」

    影片曝光後，網友紛紛留言表示，「根本颱風天不可以飛」、「這種天氣不停飛是要向自然界下挑戰書嗎？」、「颱風天坐飛機的一律都是我覺得活膩的人在厭世」、「看到飛機一直要嘗試降落又失敗又重飛真的會嚇死，但真的要謝謝你們平安讓旅客回家」。

    也有網友解釋，「應該是它原本的航線，只是為了抵抗側風所有機頭朝著風的來向」、「飛機這樣飛是正常的，鳥其實也會，側風很大的時候才會這樣飛，對空還是前進，但對地是側著或斜著飛」、「側風太強，在抵抗側風，很正常的」。

    由 @a.allierl 發佈
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