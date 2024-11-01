台東關山、池上農損勘災 莊瑞雄：爭取專案補助

台東關山、池上水稻倒伏。（記者劉人瑋攝）

2024/11/01 19:40

〔記者劉人瑋／台東報導〕台東縱谷稻米收成前遭遇強颱康芮，趕在颱風來臨前搶收的稻穀卻因烘稻機不足、先前停電，能順利產出的白米恐又要打折。立委莊瑞雄今天勘災說，關山、池上稻米倒伏及電纜地下化，已向中央爭取專案補助。

風災期間，池上公所最後統計停電為3000餘戶，目前仍近百戶停電，台電徹夜搶修、儘速恢復供電。鄉長林建宏帶莊瑞雄勘災，希望能完成電纜線地下化。但先前停電也讓關山、池上搶收的稻穀，要等今天復電後才能分批烘乾，農民說，搶收來的濕稻穀堆積造成高溫，究竟是否能在變質前順利烘完，實在沒把握。

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稻米倒伏狀況方面，池上公所最新數據為，全鄉種植1680公頃，倒伏約1500公頃，損壞率8成，相較山陀兒颱風，「的確池上農民使用氮肥數量少，因此『軟腳』狀況當時未發生，但這次康芮颱風卻大規模倒伏，狀況相去甚遠」。

莊瑞雄邀集農糧署東區分署長林美華、台東區農業改良場長陳信言、關山鎮長彭成豐以及池上鄉農會總幹事游玉櫻，到池上、關山等稻米重災區勘災。

他說，勘災現場稻米看起來幾乎全倒，顯然池上和關山的稻田損害程度遠超過20％，稻米慘狀肉眼可見，且幾乎是全面性的，不只應可馬上啟動天然災害現金救助，甚至可免勘災直接撥付救助金。

莊瑞雄說，稻米有基本型農業保險，關山和池上稻農有些採集團產區契作方式，有加保加強型保險占約25％，後續出險理賠要如何認定坪割點，請農業部要趕快確定，其餘農產也受損嚴重，盡量採全品項補助、免除現勘。請農業部加速啟動相關品項救助公告、申領與農業保險協助，以利早日恢復農民復耕。

立委莊瑞雄與中央、地方農政單位到台東勘災。（記者劉人瑋攝）

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