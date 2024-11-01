台中近半數高中生讀私校 教育局長曝原因

台中高中學生就讀公私校比例各約5成。（記者蔡淑媛攝）

2024/11/01 15:45

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中高中學生就讀私校比例近5成，居六都第二，與全台比例約3成5高出許多且居高不下，議員施志昌、林祈烽憂心台中市公立高中是不是辦學不好，讓家長沒信心，寧願多花錢把孩子送私校，教育局長蔣偉民坦承，台中私校辦學好，但公校師資優於私立，校舍及設備要改善，教育局會想辦法提升。

施志昌今在議會文化教育業務質詢，這幾年台灣少子化造成私立大學退場，對台中私立高中似乎一點影響也沒有，根據台中教育統計年報，私立高中111學年度新生註冊率為67.14%，112學年度上升至73.13%，增加5.62%。

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全台私立高中學生占全高中生數比例約35.34%，前2名桃園、台中都達半數上下，分別為51.35%、49.49%，再來為新北市、高雄市、台南市、台北市，依序41.12%、34.41%、33.58%、25.55%，如果再以北北基選校志願同區，比例為32.63%，在六都也相當低。

施志昌調查，台中私立高中就學興旺，因家長認為私校管理嚴格、資源多、教學認真、社團多，即使學費較貴，仍願意把孩子送進私校，有時私校招考還要拜託民代關心；反觀台北家長選擇讓孩子上公校，原因是學費便宜、教學品質不比私校差，甚至有的會認為是考不好才去唸私校，但台中可說是完全相反狀況。

施志昌擔憂台中家長是不是對台中市辦學產生信任危機，寧願多花點錢，也不願意讓孩子去念公立高中，質疑是不是有哪些地方要再努力，近年尤其國立高中改制市立，教學軟硬體是否能維持及跟上，進一步憂慮台中教育變成多花錢才能享有好教育，也讓教育階層化。

蔣偉民回應，少子化影響衝擊私立技術型高中（簡稱技中）、私立普通高中（簡稱高中），再來是公立技高，公立普高，雖然台中公立高中職有學生減少趨勢，但不明顯，公立高中及技高報到率也很好。

蔣偉民也說，台中就讀私立高中學生占比高，這與公私立高中數及學生數相當有關，以及私校辦學好、課程較彈性，但他認為公校師資仍優於私校，對於公校的校舍、設備等要再改善，未來針對市立高中補助經費也要提升。

台中高中學生就讀公私校比例各約5成。（市府提供）

施志昌（左）、林祈烽指台中高中學生就讀私校比例近5成，居六都第二，與全台比例約3成5高出許多且居高不下，質疑是不是台中市公立高中辦學不好，讓家長寧願多花錢送孩子上私校。（記者蔡淑媛攝）

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