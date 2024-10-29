10/29 各報重點新聞一覽

非婚生女童的生父死亡，她因未拋棄繼承，成為唯一的繼承人，竟須繳遺產稅5千多萬，憲法法庭認為侵害財產權，判決「部份違憲」。（記者楊國文攝）

2024/10/29 06:32

自由時報

私生女繼承千萬 竟須繳稅5千多萬 生前兩年贈與併遺產徵稅部分違憲

遺產及贈與稅法第十五條第一項第一款規定，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人遺產，併入遺產總額，依規定徵稅，不過，憲法法庭認為，此法欠缺明確規範，判決部分違憲，應於兩年內修法。

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京華城弊案 北院裁定應曉薇延押2個月 沈慶京保外就醫聲請 高院駁回

台北地檢署偵辦京華城弊案，查出國民黨台北市議員應曉薇向威京集團主席沈慶京收賄至少四七四○萬元，八月底依行收賄罪聲押禁見兩人獲准，因兩個月的押期分別於昨日、今日屆滿，台北地院昨先裁定應女延押。這份裁定也首度提及她可能勾串「待查」證人而有串滅證之虞，法界推測此證人可能是應女的團隊成員，並知悉收賄過程。

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磁能車吸金億元主嫌逃9年 違規過馬路遭逮

六十五歲男子謝均權以「磁能車」吸金上億元，遭判刑四年定讞，他卻印假喜帖拖延入監還落跑。謝一躲九年，但他日前在北市街頭違規過馬路遭警方攔下，起先持偽造駕照謊報身分，警方發現駕照當事人已「死亡」，查出真實身分後，將他逮捕並解送歸案。

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聯合報

立院秘書長周萬來答詢：大法官「過大限縮立法權」

憲法法庭對國會改革修法判決部分違憲後，立法院司委會昨天邀請立法院秘書長周萬來專題報告，周萬來表示大法官「過大限縮立法權」。

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富者愈富 中產階級消失中

時隔卅年，主計總處在四月底再次公布國人家庭財富分配調查報告，讓不少人心驚，尤其是兩個關鍵數字的增減，落實了長久以來大家的憂心。位於財富中間水準的族群，財富占比合計約三成，最有錢等級的財富占比則逾六成二。有錢人不只將窮人遠遠拋在後面，也吃掉中產階級的財富，造成相對貧窮感，所謂中產階級「返貧」現象在台灣出現了嗎？

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中國時報

立院可拒絕總統國情報告

憲法法庭25日判決國會改革法案大部分都違憲，賴清德總統立即表示願至立院提出國情報告，但立法院祕書長周萬來28日指出，立院主動邀請總統提出國情報告的法源已被認定違憲，只能等總統主動表達報告意願，但須立院同意，才能進行國情報告。不過，綠委仍堅持立院可邀請賴總統，周萬來激動地說，「主動邀請就是違憲」。

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應曉薇再押2個月 柯文哲延押幾成定局

台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，聲請延押台北市議員應曉薇，台北地院審理後認定她有逃亡及串證之虞，28日裁定自29日起延長羈押禁見2個月。法界研判，應女被延押後，民眾黨主席柯文哲遭獲准延押2個月幾成定局。

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國民黨台北市議員應曉薇涉嫌向威京集團主席沈慶京收賄，八月底被羈押禁見，台北地院昨裁定應女延押。（資料照）

謝男逃亡9年，因違規過馬路被警方盤查，經查出真實身分後，被逮捕並解送歸案。（記者王冠仁翻攝）

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