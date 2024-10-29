私生女繼承千萬 竟須繳稅5千多萬 生前兩年贈與併遺產徵稅部分違憲

非婚生女童的生父死亡，她因未拋棄繼承，成為唯一的繼承人，竟須繳遺產稅5千多萬，憲法法庭認為侵害財產權，判決「部份違憲」。（記者楊國文攝）

2024/10/29 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕遺產及贈與稅法第十五條第一項第一款規定，被繼承人死亡前兩年內贈與配偶，應於被繼承人死亡時，視為被繼承人遺產，併入遺產總額，依規定徵稅，不過，憲法法庭認為，此法欠缺明確規範，判決部分違憲，應於兩年內修法。

「擬制遺產」欠缺明確規範 憲法法庭：應於兩年內修法

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全案起於陳男二○一五年將名下價值三億元的股票贈與元配，卻在一年半後過世，國稅局認定陳男死前兩年的贈與（屬擬制遺產）須納入遺產，核定陳男遺產淨值共三億兩千多萬元，但元配及婚生子女全拋棄繼承，陳男的六歲私生女成唯一繼承人，女童只繼承一千五百多萬元遺產，卻須繳納五千七百三十五萬元遺產稅。

台北高等行政法院認為遺贈稅第十五條第一項規定牴觸憲法，裁定停止訴訟，聲請釋憲。

憲法法庭認為，針對「擬制遺產」的受贈人為被繼承人配偶，其與其他繼承人，應如何負擔遺產稅，欠缺明確規範，以至於配偶以外的繼承人須以其繼承的遺產，就被繼承人配偶因受贈產生的財產增益負擔遺產稅，此不符憲法保障平等權意旨，因此判決「部分違憲」。

另一釋憲案，李男二○一六年五月死亡前的「兩年內」，將價值一億土地贈與妻子，該土地被列為遺產，妻兒主張可依遺贈稅法第十七條剩餘財產差額分配請求權扣除規定，減少遺產稅額，但敗訴確定。

憲法法庭認為，遺贈稅法規定對被繼承人的配偶，就其受被繼承人死亡前兩年贈與的財產，欠缺相當於遺贈稅法第十七條之一所定剩餘財產差額分配請求權自遺產扣除的規定，不符憲法保障平等權意旨，應於兩年內修法，發回北高行審理。

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