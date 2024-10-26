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    印度排燈節首次移師高雄 陳其邁盼有更多合作

    印度排燈節首次移師高雄舉辦，邀請20組印度樂舞團體，帶來精彩印度古典舞、民族舞。（記者葛祐豪翻攝）

    印度排燈節首次移師高雄舉辦，邀請20組印度樂舞團體，帶來精彩印度古典舞、民族舞。（記者葛祐豪翻攝）

    2024/10/26 20:25

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕2024印度排燈節今天（26日）首次移師高雄衛武營舉辦，邀請來自全台約20組印度樂舞團體，帶來精彩印度古典舞、民族舞及華麗的寶萊塢組曲，湧入許多民眾觀賞；市長陳其邁期盼未來高雄和印度有更多合作機會。

    排燈節又稱光明節，是印度最重要傳統節慶之一，象徵光明戰勝黑暗、善良戰勝邪惡，與台灣的農曆新年相似。高雄市長陳其邁今天傍晚與印度台北協會會長葉達夫、美國在台協會高雄分處長張子霖（Neil H. Gibson）出席印度排燈節，一起進行點燈開幕儀式。

    陳其邁致詞時，特別推薦印度寶萊塢電影、並大讚飲食文化很棒，還笑稱「一週至少吃兩餐以上的咖哩飯」，也邀請大家共同體驗印度道地料理。

    陳其邁表示，佛教從印度流傳到台灣，民眾在祈福時會在光明燈寫上希望被祝福對象的名字，這與排燈節也有異曲同工之妙。台灣和印度在經貿、科技、旅遊、觀光及文化等面向，更重要是對於民主自由價值有同樣想法，「未來希望強化印度各主要城市與高雄各方面交流，期盼未來高雄和印度有更多合作機會!」

    陳其邁隨後走訪現場活動攤位，除了試飲來自印度威士忌，也體驗印度節慶文化，探索印度藝術之美。

    今年印度排燈節首度移師高雄，特別邀請來自全台各地約20組印度樂舞團體，帶來精彩印度古典舞、民族舞及華麗的寶萊塢組曲，湧入大批民眾觀賞；現場還有超過40多個印度美食及手作藝品攤位，其中印度創作者以獨有古老彩繪技術Henna手繪，以華麗圖案裝飾手部，具祝福之意，增添節日氛圍與喜悅。

    陳其邁（中）參加印度排燈節，體驗印度藝術之美。（記者葛祐豪翻攝）

    陳其邁（中）參加印度排燈節，體驗印度藝術之美。（記者葛祐豪翻攝）

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