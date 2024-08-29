中醫開車深入偏鄉 屏東「行動中醫照護車」今啟航

行動中醫照護車今天在崁頂啟程。（記者陳彥廷攝）

2024/08/29 21:59

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣人口結構已逼近超高齡社會，縣政府打造「行動中醫」照護網，盼延長民眾健康餘命，馬光中醫醫療網及屏東縣中醫師公會合作以實際行動配合推展，今天首輛由馬光中醫捐贈的「行動中醫照護車」正式從崁頂鄉北隆宮啟程。縣長周春米也挽袖讓中醫師「望聞問切」，當場被提醒她的工作勞心勞力，需要適時多休息；周春米則指出，希望為縣民打造高齡友善環境，更感謝馬光醫療團隊及中醫師公會以實際行動協助推動。

屏東縣地形狹長且醫療資源分布不均，縣政府團隊盼可提供縣民更便利且就近照顧服務，積極媒合企業及社會資源，並推動行動照護模式，去年初啟動首部行動生活復能車的服務後，獲得馬光中醫醫療網的捐贈行動照護車，從原本的生活復能外，還再增加中醫診療的區塊。

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周春米說，感謝縣內的企業展現社會責任捐贈行動照護車，從生活復能車民眾滿意度高達95%就可得知極受歡迎，為讓醫療能服務擴展，再接再勵將中醫服務資源送入社區，藉由行動中醫照護車進入村里，提供民眾中醫理療服務，如果民眾須要進一步檢查或治療，則由護理人員協助轉介到醫療機構，落實立體化的醫療網路，更積極且細膩的照顧屏東長輩。

周春米表示，屏東縣首輛行動中醫車外觀為粉紅色系，代表把幸福送到社區，而啟程日也邀請鄉親來看診，長輩在中醫師親切的看診下，臉上洋溢著幸福滿足的笑容，她相當欣慰，尤其醫界出身的總統賴清德提出健康台灣的政策理念，強調遠距、智慧醫療，屏東縣則是早在總府秘書長潘孟安於縣長任內所推動的行動醫師，她則是接力推展行動復能車，現在中醫也加入，為民眾健康餘命著想，照顧鄉親最切身的醫療需求。

「你走不出來，我們就把服務送進去！」，衛生局長張秀君表示，為強化偏鄉醫療照護及平權，秉持守護民眾健康信念，思考再提供社區民眾更多元的行動服務的行動力，深入社區推展公共衛生業務照顧民眾健康，結合醫事專業人員，公私協力擴大服務面向及克服困難，讓民眾獲得完善的社區健康照護服務，打造健康的高齡人生。

馬光醫療網執行長黃福祥表示，為推廣中醫理念，在衛生局提出「行動中醫」概念時即促成此次合作，將中醫帶入社區，讓更多民眾體驗中醫的美好。屏東縣中醫師公會理事長陳啓禎說明，目前有10多位醫師及30多位護理師投入，到屏東各地進行免費、免插卡的看診，相關服務資訊可至屏東縣衛生局官網查詢，若是有進一步的醫療需求，醫護人員會當場協助。

行動中醫照護車今天在崁頂啟程，縣長周春米由中醫師望聞問切。（記者陳彥廷攝）

行動中醫照護車今天在崁頂啟程。（記者陳彥廷攝）

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