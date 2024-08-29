明天開學 永和永平國小地下停車場工區掩埋廢棄物清完了

新北市永和區永平國小周邊正在進行（操場）地下停車場工程，圖為學校門口。（記者董冠怡攝）

2024/08/29 18:52

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市永和區永平國小地下停車場預計2026年完工，學校地底下原本是垃圾掩埋場，工區需先清除長年既存廢棄物，交通局副局長金肇安今天視察說，歷經1個多月施工，終於在暑假結束前完成清運作業。

金肇安指出，工程開挖前，有先委由環保局進行地下廢棄物採樣與細密分析，檢測確認非屬有害事業廢棄物，並與家長會、自救會溝通說明，邀集市府局處、檢調機關、台灣透明組織協會成立廉政平台，以及導入智慧科技工地管理，確保工程品質、減少施工疑慮。

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學校周邊現正施作台北捷運萬大線工程，金肇安說明，暑假期間清運垃圾廢棄物過程中，疑因捷運工程施工擾動原有土層，造成連續壁開挖時土方坍塌，為確保後續開挖安全，增加成本施作地質改良樁，加派工班、車班，得以如期完成清運。

交通局停車管理科長蔡柏坤指出，永平國小地下停車場為地下3層，總經費15億7000萬元，規劃小型車位238格、機車位692格。1月動工時因缺工、缺料，影響工程進度，團隊加強監造並趕進，力拚2026年完工；這次一共清運3萬9000噸，清除後送至環保局核准的合法收容場，並且進行環境監測及觀測相關數據、與校方保持聯繫，配合上下學及需求，做好工程管控，將對周邊住戶及師生影響降至最低。

全市前瞻停車場核定25案，目前完工17座、未完工8座。蔡柏坤說，中央前瞻補助總經費42億5429萬元，尚未完工停車場為溪北公園、忠孝公園、興穀國小、興華公園、長安機械、永平國小、信義國小及信義公園；已完工停車場則有三重商工、永康公園、音樂公園、民安國小、光榮國小、新埔國小、金山立體、忠孝國中、新莊運動公園、佳和公園、綠湖公園、五權公園、新北高工、捷運幸福站、長壽公園、錦和公園及重陽公園。

明天即將開學，記者致電永平國小校長唐永安，他說，針對小部分影響到校園進出，校方已做適當調整，工區也與學校活動範圍隔開，施工人員從專用通道進出，校園安全無礙，但學校仍會隨時留意狀況，以利及時應變。

工程導入智慧科技工地管理，民眾可從螢幕上看到仁愛路、保生路側環境監測數值。（記者董冠怡攝）

永平國小停車場工區地下垃圾廢棄物已完成清運。（新北市交通局提供）

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