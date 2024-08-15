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    大學分發放榜國立錄取率 宜中52％蘭女32.9％

    就讀蘭陽女中首屆雙語實驗班的謝依涵（左）、許婕宜（右）是同窗好友，力拚分科測驗過程互相扶持，最後分別錄取台灣大學政治學系政治理論組、政治大學外國語文學系。 （蘭陽女中提供）

    就讀蘭陽女中首屆雙語實驗班的謝依涵（左）、許婕宜（右）是同窗好友，力拚分科測驗過程互相扶持，最後分別錄取台灣大學政治學系政治理論組、政治大學外國語文學系。 （蘭陽女中提供）

    2024/08/15 16:54

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕大學分科測驗放榜，宜蘭縣宜蘭高中國立大學錄取率52％、蘭陽女中32.9％。另，宜中1人錄取醫學系。

    宜蘭高中231名學生報考分科測驗，190人分發錄取，國立大學99人、醫學系1人。錄取中國醫藥大學醫學系的江仲文，是第1屆科學實驗班學生，平時在校成績優異，參加今年物理奧林匹亞決選營榮獲全國第11名，並經特殊選才錄取台大物理系，不過放棄保送資格，參加分科測驗拚上醫學系。

    另外，宜中第1屆雙語實驗班也表現不俗，劉宇珩錄取一類組第一志願台灣大學法律系；數理資優班林冠佑錄取台大化工系，范芷澄雖就讀數理資優班，但最終擇其所愛錄取台大戲劇系。

    蘭陽女中今年170人報考分科測驗，161人錄取，國立大學53人外，醫藥相關科系另有9人。就讀首屆雙語實驗班的謝依涵、許婕宜是同窗好友，力拚分科測驗過程互相扶持，最後分別錄取台灣大學政治學系政治理論組、政治大學外國語文學系。

    謝依涵說，準備分科考試過程有如打一場艱苦戰役，「讀書就是這樣，覺得痛苦就代表你讀進去了！」許婕宜則分享，在持之以恆努力下，終於取得分科測驗佳績，透過登記分發錄取夢想科系，證明努力與堅持可以戰勝一切困難。

    宜蘭高中大學分發成績亮眼，教務主任楊惠雯（右1）和學生合影。（宜蘭高中提供）

    宜蘭高中大學分發成績亮眼，教務主任楊惠雯（右1）和學生合影。（宜蘭高中提供）

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