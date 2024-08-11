彰化垃圾分類新制很困難？近2萬人供佛齋僧大會SOP「做到了」！

中部全國供佛齋僧大會在彰化體育館舉行，有將近2萬人參加。（記者劉曉欣攝）

2024/08/11 20:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣從7月1日起實施垃圾分類新制，提高垃圾整車退運標準，引發縣民高度議論，但今天在彰化縣體育館舉辦的中部全國供佛齋僧大會，有將近2萬人參與，完全依照分類新制，採取SOP來落實執行，讓萬人活動也成功做到垃圾分類。

大會理事長陳振吉表示，除了疫情期間停辦3年以外，供佛齋僧大會今年已邁入第31年，因為參與人數都超過1萬人，以往也都有進行垃圾分類。由於彰化縣在今年7月起落實垃圾分類新制，為了遵守規定，也希望讓大型活動起帶頭與示範作用，有特別針對活動現場垃圾處理問題，與環保局、彰化市公所清潔隊進行多次開會與討論。

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大會副執行長陳翰諭指出，負責垃圾處理的環保志工組，先把清潔隊給的分類項目圖卡列印出來，再讓志工進行教育訓練，學會紙餐具、薄片塑膠等分類細項，並針對生、熟廚餘設專桶回收，由志工在垃圾回收區指導民眾如何作分類，當環保志工定時去清理廁所時，隨即由防疫組志工支援上陣，慈濟人也提供協助。現場供應的茶水與咖啡，也都有環保杯提供使用，以達到垃圾減量。

而環保志工不只做好垃圾分類，瓶裝水的紙箱，當場就拆解疊好，遇到飲料與礦泉水沒喝完，當場準備大垃圾桶，直接扭開瓶蓋，把剩餘飲料倒在垃圾桶，再把寶特瓶身壓扁。陳翰諭強調，能夠完成萬人大會的垃圾分類，最重要就是先讓環保志工上課，學會如何分類，再讓志工擔任垃圾專區的指導員，把每種分類細項透過圖卡來引導民眾，就可以讓活動如期圓滿完成的同時，信眾在丟垃圾同時就做好分類工作，不必再進行二次回收分類。

彰化縣長王惠美今天也到場，感謝法師長老、信眾與志工共約將近二萬人到場參與盛會，不僅讓離世親人離苦得樂，民眾心靈更加安和樂利，社會也更祥和、更進步。

中部全國供佛齋僧大會有將近2萬人參與，讓信眾依照圖卡做分類，並派有指導員現場教民眾如何回收分類。（記者劉曉欣攝）

中部全國供佛齋僧大會提供茶水，也提供環保杯使用，以避免製造垃圾。（記者劉曉欣攝）

中部全國供佛齋僧大會為了落實垃圾分類，信眾喝不完的瓶裝水，由志工把水倒出再壓扁瓶身回收。（記者劉曉欣攝）

彰化縣長王惠美出席中部全國供佛齋僧大會。（記者劉曉欣攝）

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