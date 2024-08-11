中市動保處請專業攝影師教民眾拍浪浪 增加待認養犬貓曝光率

台中市動物處請專業攝影教民眾如何拍毛小孩（市府提供）

2024/08/11 17:03

〔記者蘇金鳳／台中報導〕網路愈來愈多人喜歡分享與毛小孩相處的影片及照片，台中市動保處邀請專業攝影師來到動物之家后里園區開課，以動物之家的毛孩們為主角，帶著學員實際進行拍攝練習，不需要高級相機或上山下海，只要掌握拍照小撇步和毛孩的肢體語言，在家也能輕鬆用影像留住與毛孩的珍貴時光。

動保處表示，不管是隨手紀錄日常點滴，還是紀念特別的日子，與毛孩生活總是想要留下更多美好的回憶，動保處特別邀請攝影師心心擔任講師，講授2024年幸福毛孩生活課程「毛孩攝影師新手班」。

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攝影師心心拍攝作品類型廣泛，除了婚禮、婚紗、人像寫真等，特別擅長透過鏡頭捕捉動物最可愛的一刻，並運用自身長才進行「浪浪公益攝影 – 陪你們等家！」計畫，為動物之家等家的浪浪們拍出一張張充滿溫度的認養沙龍照，藉此協助增加待認養犬貓的曝光率，為浪浪找家。

動保處指出，講師先講授基本的攝影技巧，再帶著學員到園區內實際拍攝待認養的毛孩們，讓學員了解拍攝寵物時，最重要的是能讀懂毛孩的行為與表情，才能引導寵物展現最自然的一面，用鏡頭捕捉毛孩最迷人的瞬間，同時能透過理解毛孩的心情，增進人寵之間的情誼。

動保處指出，照片可以記錄生活中的感動，即使時光流逝，經歷過的愛和美好仍會永遠留駐，動保處期待透過一日的課程，能鼓勵更多飼主為毛孩用鏡頭留住溫馨的生活日常，讓人與動物友善相處的景象能常駐城市的每個角落。

台中市動保處請專業攝影師教民眾拍毛小孩，志工帶著動物之家的毛孩當小小麻豆（市府提供）

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