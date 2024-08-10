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借廁所驚見「雞蛋在馬桶旁」！網恍然大悟：不外借是有原因的

一名網友發現店家廁所內竟放有雞蛋、冬粉等食材。（擷取自臉書「爆料公社」）

一名網友發現店家廁所內竟放有雞蛋、冬粉等食材。（擷取自臉書「爆料公社」）

2024/08/10 18:56

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在外尿急借廁所，並非每家店都會外借。有網友「尿在滾」緊急向店家借廁所，沒想到進去洗手間發現，裡面放著雞蛋、冬粉等食材。照片曝光後，引起網友熱議，「所以有些店家廁所不外借是有原因的」。

「我沒走錯間！」網友在臉書「爆料公社」發文PO出一張照片說，他向店家借了洗手間，怎料，一進到廁所令他大吃一驚。從照片可看到，店家的廁所內放有香菇、冬粉、味精等食材，其中最明顯的是一籃一籃的雞蛋，就放在洗手檯和馬桶旁。

原PO開玩笑說，「我來洗手間，本來想來噗噗的，看到蛋我放棄了，我怕我變成母雞」。

照片曝光後，網友紛紛留言說，「美味的秘訣」、「其實它是倉庫，裝了馬桶」、「餓了還有蛋可以吃」、「可以檢舉，我檢舉過」、「所以有些店家廁所不外借是有原因的」、「事業做很大餒，原物料都放廁所了，難怪現在要在小吃店借廁所越來越難」。

也有不少網友分享，「我還有看到在馬桶旁邊煮飯的」、「看過拉麵店，在廁所晾筷子」、「還有肉粽做好也是掛在廁所的，從此路邊賣的肉粽都不敢買」、「有在廁所洗菜的，就在馬桶隔壁，賣水煎包…生意很好」、「去過麵包店的廁所，裡面是放麵包的器具還有食材，地板還都是麵包粉」、「我曾經去吃南投意麵，去了一趟廁所，發現海帶泡在桶子裡，看著看著，瞬間都不餓了」。

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