噁！台中女買賣場熟食 驚見烤雞腿有活蒼蠅在搓腳

烤雞腿袋子內有活蒼蠅。（台中市議員吳呈賢提供）

2024/08/10 17:46

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市一名賴姓小姐今日中午至一間知名大賣場購物，購買熟食跟電器等多樣商品，其中烤雞腿塑膠袋裡竟然有一隻活的蒼蠅，讓賴小姐很無奈。賣場人員已與吳小姐聯繫，賴小姐表示，還好雞腿都還沒食用，希望賣場能落實食安管理。

今日是七夕情人節，許多民眾購買雞腿要拜拜。賴小姐近午到賣場購物，買了一袋八入裝烤雞腿，但返家後驚見袋子裡有一隻蒼蠅停在雞腿上不停搓前腿「好噁心」，讓賴小姐不知所措。賴小姐向市議員吳呈賢反映，賣場主管也與賴小姐聯繫表示可持影片到賣場退費，願意賠償其他商品補償，但她認為應仔細追查問題，保障顧客食安。

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賣場總部表示，賣場有例行性的全面消毒工作，單從網路畫面，無法確認實際狀況。若會員對商品有疑問，可洽客服中心或賣場服務部櫃檯。

食安處表示，依據食品良好衛生規範準則規定，食品製程中應採取有效措施，防止雜物混入食品中。對於民眾反映食品中疑似含有異物，食安處將前往店家稽查，若查獲不合格項目，將要求業者限期改善，複查若仍不合格，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。食安處也提醒民眾，如遇店家衛生疑慮情事，可檢具相關事證向市府陳情整合平台檢舉，食安處錄案後將儘速依規辦理。

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