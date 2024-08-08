美國洗車場「馬桶炸彈客」出沒 盯完有人上廁所被炸才爽閃人

男子在連鎖洗車場廁所馬桶裝爆裂物，害人受傷。示意圖，物品與新聞事件無關。（彭博檔案照）

2024/08/08 17:00

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州一間洗車場上月底接連發生2起爆炸事件，3人上廁所受傷。根據廁所門口監視器畫面，爆炸前，一名行跡可疑男子頻繁進出，爆裂物安裝好後還留在現場等受害者上門，確認對方被炸傷才離開，犯案過程令人不寒而慄，所幸警方已循線逮捕他。

綜合外媒報導，「廁所炸彈客」是現年46歲的男子奧登（Paul Moses Alden），他7月20日買了加壓就會引爆煙火，藏在連鎖洗車場Wash Tub廁所馬桶蓋下，害一名女性受輕，在警方到場前，他已逃離現場。

請繼續往下閱讀...

報導指出，奧登後來又在另一家Wash Tub的廁所故技重施，導致一名女員工及一名女童被炸傷。調查人員指出，他們在2案現場都找到小型爆裂物，監視器也都有拍下奧登在性別友善廁所不斷進出，之後坐在附近或大廳緊緊盯著廁所門，等到受害者走進去、確認爆裂物引爆，他才悄悄離去。

警方調查時，Wash Tub員工立即指認出奧登說，他是常客，甚至有會員卡。Wash Tub發言人說，公司對於警方及調查單位的迅速行動非常滿意，將持續與警方及檢察官全面合作。警方已逮捕奧登，犯案動機仍待進一步調查。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法