08/10 各報重點新聞一覽

行政院長卓榮泰（中）昨出席台美合作破獲跨境機房記者會，視察偵破成果，法務部長鄭銘謙（左一）、行政院政務委員林明昕（左二）、美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook（右二）等人陪同。（（記者廖振輝攝）

2024/08/10 06:43

自由時報

台美合作破跨3國詐團 毀機房4座 阻斷每日126萬通詐騙電話

調查局北機站去年在台中破獲電信詐欺中繼機房，進而發現這是一個橫跨台、美、柬三國的大型詐騙集團，其中話務機房設在柬埔寨、貓池機房設於美國，行騙對象以旅美台灣人在內的華人為主，粗估已獲利逾一億三千多萬元；我方隨即與美國FBI聯邦調查局合作，總共殲滅四座詐欺機房，從源頭阻斷二四三二支詐騙手機門號，每日可阻斷一二六萬多通詐騙電話。

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陳佩琪是公務員 用兒子名義開公司 公司地址與民眾黨部相同 遭質疑公私不分

民眾黨主席柯文哲的兒子成立「智堯資訊傳媒有限公司」，公司地址與民眾黨部相同，遭質疑公私不分。柯文哲妻子陳佩琪昨主動跳出來致歉，指她規劃退休後開「小草咖啡廳」，不過因有公務員身分，不可當公司負責人，才先用「別人」名字開公司，不知有違法疑慮，已託人撤銷公司。

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愛滋感染增3% 15-34歲為主族群 新增病例逾9成是「不安全性行為」

今天是七夕情人節，情侶們共度浪漫時刻別忘注意「安全」！衛福部疾病管制署昨天公布，今年截至七月愛滋感染病例有五八四例，比去年同期略增三％，是國內愛滋感染連續六年下降後首度出現反彈，其中有超過九成的新增病例，感染原因是「不安全性行為」。

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聯合報

童子賢挺核 反核大老：環團有壓力…恐不利發展綠能

總統府前天召開國家氣候變遷對策委員會，核電議題的討論引發關注。與會委員反核派大老施信民表示，他不知道和碩董事長童子賢、中研院前院長李遠哲的態度是否帶給賴清德總統壓力，但確實已經給環保團體很大的壓力。他強調，若再走回頭路發展核電，反而不利發展綠能力道，這是環團一致立場。

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職前年資須採計 地方盼中央補助代理師人事費

憲法法庭判決代理教師職前年資須累計敘薪，若中央不補助，未來將由縣市政府吸收，地方希望釐清「代理教師」是否包含代課、教學支援教師，彰化縣府更向中央喊話爭取補助。

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中國時報

首發陸客團抵馬祖 兩岸恢復觀光契機

疫情過後福馬小三通客運航線復航以來，首個赴馬祖旅遊的陸客旅遊團，9日上午抵達南竿福澳港展開3天2夜觀光行程。連江縣交通旅遊局長劉性謙指出，該團經移民署審查同意，為純民間、旅遊目的組團前來馬祖，未來福馬兩地旅遊將趨正常化發展。金門旅遊業者則認為，「0214漁船」、胡姓釣客滯陸等影響陸客來金旅遊的絆腳石均已圓滿解決，攸關金門民生經濟的觀光旅遊也應盡速恢復，「金廈本一家、共飲一江水」，不該只獨厚馬祖。

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代理教師敘薪不採計年資 違憲

男子張凱翔2017年在新北市中和高中擔任合格代理教師，依教育部授權給新北市府的規定，不採計他先前任教2年的年資，張行政訴訟敗訴確定後提釋憲，憲法法庭9日判決，合格代理教師職前年資採計由教育部制定規定，不予採計職前年資違反平等原則判決違憲，1年後失效，張男可聲請再審。憲法法庭判決將影響逾2萬名代理教師的權益。

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民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪用兒子名字開公司，民眾黨部、基金會、智庫都在同一地址的不同樓層，遭質疑公私不分；圖為大樓外觀照。（記者劉信德攝）

衛福部疾病管制署昨天公布，今年截至7月愛滋感染病例有584例，比去年同期略增3％，其中有超過9成的新增病例，感染原因是「不安全性行為」。（資料照）

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