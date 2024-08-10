陳佩琪是公務員 用兒子名義開公司 公司地址與民眾黨部相同 遭質疑公私不分

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪用兒子名字開公司，民眾黨部、基金會、智庫都在同一地址的不同樓層，遭質疑公私不分；圖為大樓外觀照。（記者劉信德攝）

2024/08/10 05:30

〔記者李文馨、林承鴻／台北報導〕民眾黨主席柯文哲的兒子成立「智堯資訊傳媒有限公司」，公司地址與民眾黨部相同，遭質疑公私不分。柯文哲妻子陳佩琪昨主動跳出來致歉，指她規劃退休後開「小草咖啡廳」，不過因有公務員身分，不可當公司負責人，才先用「別人」名字開公司，不知有違法疑慮，已託人撤銷公司。

北市聯醫：若違法兼職 依規定辦理

陳佩琪是台北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主任，具公務員身分，依法不得兼任營利事業職務。北市聯醫表示，聯醫公務員兼職規範依循「公務員服務法」第十五條及相關函釋之規定。若有違法兼職情事，將依相關規定辦理。

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民眾黨發言人戴于文回應，陳佩琪非現任黨公職，個人的生涯規劃，民眾黨毫無所悉。

政治評論員吳靜怡於臉書爆料，柯文哲兒子柯傅堯在木可公關旁用資本額十萬元設立「智堯資訊傳媒有限公司」，民眾黨部、基金會、智庫都在同一地址的不同樓層。

陳：不知道有違法疑慮 已撤銷公司

陳佩琪說，柯文哲認為二○二八年總統大選要成功，除基層組織和民代選舉，也需經營「咖啡棧」當柯粉、小草聚散地；她雖有意經營，但九月廿七日才退休，由於公務人員不可當公司負責人，時間上趕不及中秋節或雙十節正式開幕，才先用別人名字開公司入資十萬元，換自己當負責人再投入資金，就不會產生稅務疑慮。

陳佩琪表示，台北店面不好找，只好先將公司地址設成黨部地址，方便接收信件。她不知道這有違法疑慮，她對此致歉並撤銷公司。

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