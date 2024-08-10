台美合作破跨3國詐團 毀機房4座 阻斷每日126萬通詐騙電話

行政院長卓榮泰（中）昨出席台美合作破獲跨境機房記者會，視察偵破成果，法務部長鄭銘謙（左一）、行政院政務委員林明昕（左二）、美國在台協會（AIT）聯邦調查局（FBI）法務聯絡組組長Ty Cook（右二）等人陪同。（（記者廖振輝攝）

2024/08/10 05:30

〔記者陳彩玲／台北報導〕調查局北機站去年在台中破獲電信詐欺中繼機房，進而發現這是一個橫跨台、美、柬三國的大型詐騙集團，其中話務機房設在柬埔寨、貓池機房設於美國，行騙對象以旅美台灣人在內的華人為主，粗估已獲利逾一億三千多萬元；我方隨即與美國FBI聯邦調查局合作，總共殲滅四座詐欺機房，從源頭阻斷二四三二支詐騙手機門號，每日可阻斷一二六萬多通詐騙電話。

調查局打擊詐騙 FBI官員讚許

行政院長卓榮泰昨天表示，台美有共同自由民主和人權的普世價值，這次與美方合作破案，對民主夥伴國家所做努力是成功的典範，也展現台灣的公權力。FBI駐台官員Ty Cook也讚許調查局持續不懈打擊台灣及國際詐騙案，FBI期待未來繼續與調查局合作，共同打擊美台與國際上的犯罪活動。

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兩國聯手查出，該詐團是假冒公安或警察、快遞公司、電信公司、駐外官員等行騙在美華人，台美聯手後殲滅四座詐欺機房，並在台、美兩地查獲五十八台DMT移動式機房設備、十一台卡池設備。

卓揆：夥伴國家合作 成功典範

調查局北機站先是查獲林姓男子等四人組成的電詐中繼機房，在數十台卡池設備內，發現電話均是撥打至美國，聯繫FBI透過IP查出發話點來自柬埔寨，進而釐清詐團為躲避查緝，將話務、卡池、貓池三機房，分設於柬、台、美三國。

調查官吳宣毅表示，當話務機房要行騙時，卡池配合插入美國SIM卡，再由貓池發訊給被害人，身處美國的被害人接到電話，看到來電顯示是美國境內電話，可大幅增加詐騙成功機會。

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