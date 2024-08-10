愛滋感染增3% 15-34歲為主族群 新增病例逾9成是「不安全性行為」

衛福部疾病管制署昨天公布，今年截至7月愛滋感染病例有584例，比去年同期略增3％，其中有超過9成的新增病例，感染原因是「不安全性行為」。（資料照）

2024/08/10 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕今天是七夕情人節，情侶們共度浪漫時刻別忘注意「安全」！衛福部疾病管制署昨天公布，今年截至七月愛滋感染病例有五八四例，比去年同期略增三％，是國內愛滋感染連續六年下降後首度出現反彈，其中有超過九成的新增病例，感染原因是「不安全性行為」。

疾管署統計，截至七月新增通報確診愛滋感染人數有五八四人，其中「十五歲至卅四歲」族群確診人數最多，達三六七人、占六十三％，增幅十一％，是增加最明顯的族群。

請繼續往下閱讀...

疾管署分析，新增通報確診中，感染危險因子以「不安全性行為」占九十二％為主，另有卅一名女性、占五％，亦較去年同期的廿四人增加。

今年愛滋感染病例回升，疾管署發言人羅一鈞認為，可能與疫情後社會活動復甦有關，特別是年輕人的性行為增多，傳播風險也提高。

風險意識不高 缺乏篩檢習慣

女性發現時 5成進發病階段

羅一鈞提醒，大部分女性對感染愛滋風險意識不高，尤其是有固定性伴侶的女性，往往「不會特別擔心自己感染」，缺乏篩檢習慣，發現時約有五成已進入發病階段。

疾管署鼓勵民眾多利用愛滋自我篩檢及匿名篩檢，發生性行為時，應全程正確使用保險套；如有風險行為，經醫師評估後可使用暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP），全國有一○三家醫療院所提供公費PrEP服務，補助對象包括愛滋感染者的配偶或伴侶、卅五歲以下年輕族群，也有一一三家院所提供自費PrEP服務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法