嘉義城隍廟開普 黑鮪魚讓「好兄弟」嚐鮮

嘉義城隍廟「城隍開恩，全嘉開普」今天登場，「鮪讚中元」供品特選兩條營養豐富、高經濟價值的黑鮪魚讓「好兄弟」嚐鮮。（記者丁偉杰攝）

2024/08/04 15:55

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕今天農曆7月1日，嘉義城隍廟「城隍開恩，全嘉開普」登場，多件創意供品超吸睛，其中「鮪讚中元」特選2條營養豐富、高經濟價值的黑鮪魚讓「好兄弟」嚐鮮，捏麵界耆老師傅現場展示華麗技巧，巧手捏塑出數十件傳神生動作品，讓大人小孩大開眼界。

嘉義城隍廟董事長賴永川與嘉市副市長林瑞彥、市府社會處長林家緯等人參與開普儀式。林瑞彥說，嘉義城隍廟已有300多年歷史，每年農曆7月1日都會迎來一系列輪普儀式，包括起鼓、豎燈篙、放水燈、淨爐除穢及開香普度等，這些完整「中元祭典」普度儀式，代表嘉義地區寶貴的無形文化資產。

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賴永川說，今年全嘉開普除了準備傳統祭祀供品，也結合在地特色產品，製成吸睛亮眼的創意供品，規劃豐盛別緻精彩饗宴，共有6大主題，分別為「城隍傳藝」邀請捏麵界耆老師傅巧手捏塑出城隍爺、護衛什家將等數十件栩栩如生作品。

「觀音普化」由當季水果布置而成；「龍騰四海」全由魷魚創作組成祥龍一座，造型約長18公尺、寬3公尺；「鳳鳴朝陽」係用在地農產品及食材等呈現出農村生活文化意象；「嬰緣祭會」象徵眾生一切平等，為一個專屬普度嬰幼童的祭典遊戲平台；「鮪讚中元」特選兩條營養豐富、高經濟價值的黑鮪魚，讓「好兄弟」嚐鮮。

林家緯說，嘉義的輪普傳統承襲百年傳統「起於城隍廟，終於地藏庵」，由城隍廟率先宣告鬼門開，接下來的1個月裡，便由各區廟宇依據廟、里、街、巷輪流普度，「嘉義城隍廟中元祭典」2021年獲市府無形文化資產審議會通過登錄為無形文化資產。

嘉義城隍廟「城隍開恩，全嘉開普」今天登場。（記者丁偉杰攝）

捏麵界耆老師傅現場捏塑出數十件傳神生動作品，讓大人小孩大開眼界。（記者丁偉杰攝）

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