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山友注意！ 捕蜂人：今年蜂巢較不易發現

築巢在樹上的虎頭蜂巢。（圖由鄭琨諺提供）

築巢在樹上的虎頭蜂巢。（圖由鄭琨諺提供）

2024/08/04 14:51

〔記者蔡文居／台南報導〕凱米颱風過後，原本築巢在樹上的虎頭蜂巢，可能因樹枝被強風折斷掉落而一分為二。捕蜂人鄭琨諺提醒山友，今年可能會比較不一樣，虎頭蜂巢如果掉落地上較不易被發現，從事山林活動要提高警覺，不要隨意撥弄草叢，以免驚動蜂群而遭攻擊。

已有10年捕蜂經驗的鄭琨諺表示，現在已進入農曆7月，以平地常見的黃腰虎頭蜂為例，目前的蜂巢約排球大小，到了中秋過後約增加至籃球大小，然後一直擴散，進入秋天，蜂群也會密集出現。目前他1天約接獲有3至5件捕蜂案件，到了秋天活躍期，他最多曾一晚處理多達8至9件。像今天，在安南區就接獲1件，已請捕蜂師傅前往摘除。

鄭琨諺說，虎頭蜂繁殖期間，秋天變得更兇，蜂群數量也增多，攻擊事件將會明顯增多。尤其，今年颱風過後，蜂巢掉落後，蜂群仍可能繼續留在蜂巢內，因在地上較不易被發現，從事山林活動要特別提高警覺，有人爬山喜歡打草驚蛇，結果撥弄到蜂群反而惹禍上身。

他說，一般在山上，以黑尾虎頭蜂攻擊人較多，牠的警戒範圍可達100公尺遠，而且蜂巢有的可達直徑1米多，只要被1、2隻螫到就很嚴重。蜂毒很複雜，他去年只被1隻黃腰虎頭蜂螫到竟然就休克，所以要小心。

他說，蜂巢可說無所不在，樹上、地上或草叢都有，從事山林活動，基本上不要噴香水、保持安靜，如果看到1、2隻巡邏蜂就應趕快往反方向安靜離開。

南市森保科表示，台南每年摘除的虎頭蜂巢都有3、4千巢，民眾若發現虎頭蜂巢危及安全，可洽南市捕蜂專線：0965-565980。

虎頭蜂蜂巢可說無所不在，圖為築巢在住家的蜂巢。（圖由鄭琨諺提供）

虎頭蜂蜂巢可說無所不在，圖為築巢在住家的蜂巢。（圖由鄭琨諺提供）

築巢在草叢中的虎頭蜂巢。（圖由鄭琨諺提供）

築巢在草叢中的虎頭蜂巢。（圖由鄭琨諺提供）

捕蜂人鄭琨諺說，他曾被1隻黃腰虎頭蜂螫到就休克，摘除蜂巢，防護衣一定要穿上才作業。 （圖由鄭琨諺提供）

捕蜂人鄭琨諺說，他曾被1隻黃腰虎頭蜂螫到就休克，摘除蜂巢，防護衣一定要穿上才作業。 （圖由鄭琨諺提供）

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