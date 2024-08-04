嘉縣表揚模範父親暨好人好事代表 96歲陳昆山最高齡

嘉義縣新港鄉96歲的陳昆山（左4）教養子女有方，並自己設計、監工完成「陳氏慈恩塔」免費供族親供奉祖先。（記者蔡宗勳攝）

2024/08/04 14:21

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣政府今天以「父愛如山」為主題公開表揚「模範父親暨好人好事代表」，縣長翁章梁表示，父親的愛是家中最堅強有力的後盾，總在家人脆弱無助時，像群山般張開雙手給予溫暖擁抱，同時藉由感恩父愛的時刻表揚好人好事代表，感謝他們長期熱心公益、關懷鄉里、奉獻付出的精神。

嘉義縣今天表揚18鄉鎮市公所及3個身心障礙團體所推薦模範父親代表及18鄉鎮市好人好事代表，由翁章梁一一頒發匾額表揚，邀請現場的子女們向爸爸說一聲「父親節快樂！」，也向每位好人好事代表們說聲「感謝」。

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翁章梁說，有一種愛是父愛如山，安靜內斂卻默默守護，給予強力的安全感；而有另一種愛是無私奉獻的好人好事代表們，縣府團隊以崇敬的心對所有受獎人致上最誠摯的敬意、賀意與謝忱，也預祝天下爸爸們父親節快樂。

最高齡的模範父親為新港鄉96歲的陳昆山，其與妻子盡心盡力投入孩子們的教育，不只如此，為感念陳氏祖先一路辛勤付出，陳昆山先生也自己設計、監工完成「陳氏慈恩塔」，免費供家鄉供奉祖先，以身作則弘揚孝道，實為楷模。

民雄鄉蔡勝男樂善好施，時常為村內居民排解疑難、糾紛，且持續關懷村內環境、照顧長輩，熱心公益，急公好義之仁風，被推舉為全鄉好人好事代表；番路鄉沈獅60歲退休後返鄉陪伴年邁的父母，同時參加衛生所、農會、公所與華山基金會志工，每天秉持著歡喜心服務大家，笑逐顏開讓周遭的人跟著心情愉悅，快樂志工被推舉為番路鄉好人好事代表。

番路鄉沈獅（中）擔任多個單位志工、樂在其中，獲選番路鄉好人好事代表。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣民雄鄉蔡勝男（左4）樂善好施，膺選全鄉好人好事代表。（記者蔡宗勳攝）

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