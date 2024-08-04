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清、交高雄分校校園規劃出爐 「以房就樹」保留2/3綠地空間

陽明交大與清大都在高雄蓮池潭旁設立分校。（圖由高市府提供）

陽明交大與清大都在高雄蓮池潭旁設立分校。（圖由高市府提供）

2024/08/04 09:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕清華大學及陽明交大高雄分校，分別坐落於蓮池潭畔的舊左營國中、蓮潭會館；根據高市府公告，校園規劃由林洲民建築師團隊得標，透過「以房就樹」方式，將保留2/3的綠地空間。

高市府本月2日公告，林洲民建築師、誠蓄工程顧問公司、仲觀聯合建築師事務所，取得「國家重點領域校際研教園區」委託專案管理暨規劃技術服務案的入選最優團隊。

根據林洲民團隊規劃，A基地是陽明交大使用管理，位於蓮潭國際文教會館及其周邊土地，約2公頃，新建B3~10樓的產學一館，並整建園區第一會館、育成大樓、空中步道等。

B基地是清大使用管理，位於舊左營國中及其周邊土地，約5.78公頃，將新建產學二館、園區第二會館，整建產學三館、研教大樓、運動中心、進修中心一館及二館、空中步道與觀景平台。

設計案強調，將保留基地幾乎全部喬木，透過「以房就樹」方式，將建築物規劃於空地中，並在基地中央靠湖畔集中留設較大綠地，維持景觀開闊。根據規劃圖估算，舊左中新增建築面積約佔總校地的32%，低於學校用地規範的50%，也保留了2/3（約4公頃）的綠地開放空間。

臉書社團「高雄好過日」指出，本規劃案強調了「兩校串聯」、「實現國家重點領域創新」，引進半導體、人工智慧、循環經濟及智慧城市教研能量，絕非某些人暗諷的「在職學分班」，連交大部分都新建實驗室，完全是玩真的！未來研、教、產等將近4050名人員會進駐園區，規模超過頂大的一整個完整學院。

交通部分，基地將創造連續的空橋步道，也會串連自行車道系統，另規劃案建議湖畔道路地下化，可以讓園區綠地直接串連到湖畔公園，形成更完整開放空間。

不過，本案是「專案管理暨規劃技術案」，建築設計並非就是最後定案，高市府仍須持續與周邊居民、環團溝通，達成多贏局面。

清華大學及陽明交大高雄分校校園規劃案出爐，右側A基地是陽明交大使用，左側B基地是清大使用。（圖擷自林洲民臉書）

清華大學及陽明交大高雄分校校園規劃案出爐，右側A基地是陽明交大使用，左側B基地是清大使用。（圖擷自林洲民臉書）

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