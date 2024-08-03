內政部預告行人友善、優先區限速 嚴重超速最重罰3萬6000元

內政部預告「行人交通安全設施條例施行細則草案」，規定行人友善區內行車限速不得超過30公里，至於行人優先區內不得超過20公里。（資料照，南市交通局提供）

2024/08/03 23:03

〔記者鍾麗華／台北報導〕「行人交通安全設施條例」已於今年4月經立法院三讀通過，內政部日前預告「行人交通安全設施條例施行細則草案」，規定行人友善區內行車限速不得超過30公里，至於行人優先區內不得超過20公里，並禁止按鳴喇叭。若屬一般超速最重可處2400元罰鍰、嚴重超速最重處36000元，預計10月1日施行。

草案規定，行人密集場所周邊應公告指定範圍為「行人友善區」，其包括政府機關、學校、醫療院所、兒童及少年福利機構、兒童課後照顧服務班或兒童課後照顧服務中心、教保服務機構、老人福利機構、大眾運輸場站公共場所、商圈、市場等。直轄市、縣市公告行人友善區指定範圍時，公告期間為30日，並應舉辦說明會。

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「行人優先區」則指經直轄市、縣市主管機關指定，該路段以行人步行為優先，該道路全寬可供行人步行；車輛駕駛人須緩速通過行人優先區，不得危及行人安全或阻礙行人通行，必要時應停車等待行人通過，行人不得無故妨礙車輛通行。

行人優先區的安全措施設置，包括路口應設置專用標誌、標線；區內行車限速以不超過20公里為原則；應設置車輛降速設施；路段兩端地面得採用不同顏色或材質鋪面，提醒車輛駕駛人減速及注意行人；禁止按鳴喇叭。

官員解釋，在行人友善與優先區超速依「道路交通管理處罰條例」處罰，行車速度超過規定處1200以上2400元以下罰鍰，若是超過規定的最高時速40公里「嚴重超速」，處6000元以上36000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

根據草案，對於都市計畫區域已開闢且全寬達12公尺以上道路卻未設人行道者，應擬訂分年分期建設計畫，報請中央主管機關核定；至於寬度12公尺以下，且路旁設有平整騎樓或無遮簷人行道者，得視實際需要設置。

直轄市、縣市主管機關依法辦理步行環境調查，其範圍包括都市計畫區內及都市計畫區域以外的人口集居區域，並應先調查未設人行道、人行道淨寬高不足或有障礙的道路、行人交通事故頻繁地點及行人密集場所周邊等。

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