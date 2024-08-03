屏東二峰圳首辦「潑水節」冷凜圳水狂噴嗨翻全場

二峰圳生活節首度加碼辦理「潑水節」，沁涼圳水嗨翻全場。（來義鄉公所提供）

2024/08/03 21:34

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣來義鄉的二峰圳，是日本人鳥居信平所設計的伏流水設施，鄉公所申請通過成為環境教育設施場所，並於今年「二峰圳生活節」首度舉辦「潑水節」，透心涼圳水在酷暑中從天而降，讓全場嗨翻天。

二峰圳生活節擴大舉辦除了揭牌外，還有上週末的水圳歌喉戰，加上今天的健走、寫生活動，明天還會邀請原住民歌手與樂團一起在二峰圳飆歌，而令整個部落和許多外地客最期待的就是首度舉辦的「潑水節」，於「第一出水口」的側向溢流堰旁舉辦，還請來消防車噴水，當冷凜的圳水從天而降，讓烈日下的民眾直呼透心涼。

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二峰圳在林邊溪上游以礫石、樹枝等物，溪水自然重力下滲時加以過濾，經河床下方的集水廊道收取乾淨溪水並引水於部落設立出水口，供當地部落居民世代取用，後續並一路至下游，灌溉廣達數百公頃的農田，豐水期可日供25萬噸淨水，自1922年通水以來百多年未曾間斷，富含自然教育及環境教育意義。

日本人建造二峰圳時，獲得來義的排灣族先人大力支持，並投入實際興建工作，流水百年不輟，至今已是鄉親心目中的驕傲，鄉公所多年來皆會在暑假舉辦「二峰圳生活節」，鄉長莊景星說，生活節讓族人齊聚當初放置所挖出石頭改建的「喜樂發發吾」廣場，見證偉大的水利工程，並認識二峰圳的珍貴文化，進而共同守護百年文化資產，讓整個家鄉的美好環境持續傳承。

鄉公所指出，二峰圳富有環境教育意含，因此以「來義二峰圳文化教育廊道」名義，從取水口到下游分水工約8公里的範圍申請為環教場所，認證也在今年4月正式通過，是屏東縣首個有文化資產「文化景觀」身分的環教場所。

來義鄉公所首辦「潑水節」嗨翻全場。（來義鄉公所提供）

來義鄉公所首辦「潑水節」嗨翻全場。（來義鄉公所提供）

來義鄉公所今年擴大舉辦「二峰圳生活節」，今天並為「二峰圳環境教育中心」揭牌。（來義鄉公所提供）

二峰圳第一出水口的側向溢流堰，今天潑水節後，吸引爆棚人潮湧入戲水。（記者陳彥廷攝）

二峰圳第一出水口。（記者陳彥廷攝）

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