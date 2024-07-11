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連飆高溫 二峰圳僅親水區可戲水

二峰圳的側向溢流堰是親水區。（記者陳彥廷攝）

二峰圳的側向溢流堰是親水區。（記者陳彥廷攝）

2024/07/11 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕連日氣溫居高不下，屏東更曾連兩天飆出逾三十九度高溫，時值暑假，不少民眾湧入屏東來義鄉的二峰圳戲水消暑，但人多湧入相對狹小的部落難免衍生亂象，鄉公所呼籲，民眾戲水應於側向溢流堰的親水區，切莫進入主圳道甚至搬動抽水機等處，不僅影響水質，更有造成抽水機掉落水道觸電的風險。

二峰圳自喜樂發發吾園區往下游約兩百公尺處，就在主圳道旁設有「側向溢流堰」，將溢流過的伏流水再排回林邊溪，而這處側向溢流堰多年來也成為遊客戲水的秘境，鄉公所每到暑期即會開放，遊客蜂湧而至到溢流堰處戲水消暑，鄉公所特別於暑假調整開放時間成上午八點至下午六點。

知名度大開後，大量外地客進入也難免帶來困擾，其中就包括溢流堰旁護岸堤石塊遭搬動掉落水中，底部泥沙被掀起的亂象，加上該處還有一具抽水馬達，要是搬移石塊中造成馬達漏電，後果不堪設想，此外，外地客車輛出入及廁所出借等，亦都造成程度不等的困擾。

鄉公所指出，該處早已登錄為文化資產中的「文化聚落」，也申請成為環境教育場域，呼籲民眾到此戲水，不僅主圳道不得擅入，親水區亦要注意相關規定。

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