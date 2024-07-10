清涼一下！ 屏東二峰圳親水區 暑期延長開放到傍晚6點

近期氣溫飆升，二峰圳側向溢流堰湧入許多人前來親水消暑。（記者陳彥廷攝）

2024/07/10 23:01

〔記者陳彥廷／屏東報導〕時值暑假連日氣溫居高不下，屏東更曾有測站連2天飆出逾39度高溫，不少民眾湧入屏東來義鄉的二峰圳戲水消暑，但人多湧入相對狹小的部落難免衍生亂象，鄉公所呼籲，民眾戲水應於側向溢流堰的親水區，切莫進入主圳道，暑期則是配合節令，開放時間延長至下午6點。

二峰圳由日本水利工程師鳥居信平打造，引入林邊溪上遊的溪床溪水，透過自然重力經木石過濾滲下河床，環保節能並可取得大量乾淨水源，豐水期每天最多可供25萬噸水，多年來成為地方主要民生及灌溉水源，二峰圳100年儀式時正逢台灣大旱，但二峰圳卻能流水潺潺不輟，畫面透過媒體發送，也讓二峰圳變得全國知名。

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二峰圳主圳道旁設有「側向溢流堰」，將溢流過的伏流水再排回林邊溪，而這處側向溢流堰多年來也成為遊客戲水的秘境，鄉公所每到暑期即會開放，在打開知名度後，遊客蜂湧到溢流堰處戲水消暑，如今擺脫5月時未下雨的低水位，滿滿的豐沛清水，成為全家大小戲水的好去處，鄉公所也特別於暑假將親水區開放時間調整成上午8點至下午6點。

知名度大開後，大量外地客進入也難免帶來困擾，其中就包括溢流堰旁護岸堤石塊遭搬動掉落水中，底部泥沙被掀起的亂象，加上該處還有抽水馬達，要是搬移石塊中不慎敲擊造成馬達落水漏電，後果不堪設想，此外，外地客車輛出入及廁所出借等，亦都造成程度不等的困擾。

鄉公所指出，該處早已登錄為文化資產中的「文化聚落」，後續為讓更多人認識與原住民生活息息相關並引以為傲的水利工程，申請成為環境教育場域，呼籲民眾到此戲水，不僅主圳道不得擅入，親水區亦要注意相關規定，保護自身戲水安全，也避免影響主圳道水質。

近期氣溫飆升，二峰圳側向溢流堰湧入許多人前來親水消暑。（記者陳彥廷攝）

近期氣溫飆升，二峰圳側向溢流堰湧入許多人前來親水消暑。（記者陳彥廷攝）

前往來義的景色宜人。（記者陳彥廷攝）

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