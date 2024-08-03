金針花季到！花蓮赤科山、六十石山訂房仍低 農民急喊話

六十石山金針花海美景，今年共留花25公頃。（資料照，記者花孟璟攝）

2024/08/03 19:50

〔記者花孟璟／花蓮報導〕0403地震又碰到凱米颱風，花蓮觀光「斷崖式下跌」，南花蓮的玉里赤科山、富里六十石山雖然地震沒災情，但蘇花路況不穩，北部遊客下不來，南部來的遊客只到台東，每年8月金針山區訂房都接近8成滿，今年卻不到2成，農民心急喊話「花快要開好了，歡迎大家上山」！

赤科山、六十石山金針花季10日開跑，今年因雨水偏少，盛開期會比往年推遲一週，預估8月下旬盛開，將持續到雙十節。目前花況方面，赤科山受惠於颱風帶來及時雨，逐漸開成一片花海，目前花開約2成多；富里六十石山目前花況一成，會比赤科山稍晚，可參考花東縱谷國家風景區管理處的即時花況直播影片，赤科山即時影像攝影機在小瑞士農場（https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/service/live-camera/2）、六十石山觀景點忘憂亭（https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/service/live-camera/13），今年因雨量偏少，盛開期會推遲一週，預計8月下旬盛開。

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金針花季將開鑼，山上體驗農家、民宿卻等不到遊客訂房，赤科山「櫻之谷」咖啡民宿老闆李光濱、六十石山益順農場林俊傑，都表示往年此時訂房已平均達到8成以上，但今年至目前2成不到，希望負責道路災修工程的縣府可加快速度。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說明，2年前震災及颱風受損的赤科山、六十石山花季的農路，原定工期至年底，因配合2024花季8月10日開鑼，除要求施工廠商整理工區，加裝反光鏡、花海路徑指示牌、增設防護欄等安全設施，目前路況已恢復正常，車輛可放心上山。

她分析，今年金針花季各民宿訂房受到影響，主要原因還是北部的遊客下不來，在蘇花上月31日恢復通行、台鐵也在昨天復駛北迴線各級列車，將有利於花季觀光。

赤科山今年農民共申請40公頃留花補助，六十石山也有25公頃的金黃花海，兩個農會各有花季主題活動，玉溪地區農會今年設計500元面額的「專屬赤科山的消費券」，即日起線上發售，每張330元，花季期間可在山上合作店家消費！此外，花季更邀請超可愛卡通人物「卡娜赫拉的小動物」代言花季活動，花季限定P助、粉紅兔兔大氣球及人偶見面會，並規劃系列賞花專車一日遊行程，詳情可參考官網（https://www.chicomountain.com/）。

另外，六十石山金針花季主題「忘憂大地感謝祭」，10日花季開鑼將舉辦花季星空饗宴、花海及竹林步道漫步，並以里山竹產業，設計竹裝置藝術拍照景點、山上的儲水塔也將彩繪上山羌、黑熊等12種台灣野生動物，還有六十石山療癒茶旅行，詳情可洽「花蓮縣富里鄉農會」臉書專頁。

2024赤科山金針花季，由於日本「卡娜赫拉的小動物」粉紅兔兔、P助代言，徜徉黃金花海，海報相當可愛。（玉溪農會提供）

赤科山專屬消費券，花330元可獲500元農產消費券。（玉溪農會提供）

六十石山上的儲水塔將彩繪上台灣野生動物，取代舊的斑駁彩繪，開幕日當天在六十石山跳舞場將有花季星空饗宴。（縱管處提供）

六十石山頂忘憂亭的景色，令人忘憂！（資料照，記者花孟璟攝）

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