新北公幼午餐費太低 被爆要家長自備點心

議員鄭宇恩發現，國教署規定公幼午餐費及點心費是按人數計算，每名幼生每天只有72元，若部分公立幼兒園人數較少，難以採買足夠營養和豐盛食材，竟會要求家長自備。示意圖，非新聞當事人。（新北市教育局提供）

2024/08/03 18:25

〔記者羅國嘉／新北報導〕暑假期間，不少家長會選擇將孩子送到學校暑期班。但新北市議員鄭宇恩發現，因國教署規定公幼午餐費及點心費按人數計算，每名幼生每天只有72元；若部分公立幼兒園人數較少，難以採買足夠營養和豐盛食材，竟要求家長自備。所以鄭宇恩呼籲市府將學校面臨的困境反映給中央，調高午餐費及點心費，以確保幼生能享有營養均衡的餐點。

根據國教署今年1月頒布的「補助公立幼兒園辦理延長照顧服務作業要點」的附表核定補助基準，寒暑假午餐費及點心費「依全國幼兒園幼生管理系統各園登載午餐費及點心費核算數額，並按參與延長照顧服務幼兒人數計算經費。」以新北市為例，每生每天僅有72元的預算，需提供早晚各一次點心及午餐。《新北市公共化教保服務機構辦理延長照顧服務實施計畫》更規定，每生午餐費不超過35元，點心費每餐不超過20元。鄭宇恩直呼，這樣的預算根本無法讓教育人員準備營養均衡的餐點。

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有家長反映，同樣在新北，有的學校提供午餐和早晚各一的點心，但也有學校表示只能供應午餐，點心要求家長自備。鄭宇恩表示，經向各校了解狀況，發現這是因為補助金額過低，每生72元的補助費用本來就不太足夠，若是人數較少的學校，更是難以採買足夠營養和豐盛的食材，所以才有學校會在徵得家長同意的情況下將有限的預算用於準備豐盛的午餐，並請家長自備點心。

鄭宇恩呼籲，市府應將此問題反映給中央，合力調高餐點費，並針對人數較少的學校提供額外補助，好讓幼生可以有營養均衡的午餐及點心可以享用。此外，她也強調，中央制定的行政費補助方案對於開辦延長照顧服務較多的學校不公平，所以也盼中央能一併檢討，並重新檢討補助方案，確保政策落實，讓更多學校受惠。

新北市教育局回應，有關新北公立幼兒園餐點費用不足情形，已多次發函爭取中央開放調高餐點費，並在全國教育局處長會議上提出相關提案。另外，也將配合中央調費機制，針對現場反映的不足進行改善，確保幼生能享有更好的餐點服務。

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