盤點新北交通新制 8月上路

新北市河濱自行車道新增6處科技執法，8月1日啟用，圖為蘆洲區蘆堤一號陸橋堤頂。（記者董冠怡攝）

2024/08/01 23:40

〔記者董冠怡／新北報導〕時序邁入到8月，新北市交通新措施今（1日）起上路，市內板橋區新埔等7個捷運站周遭路邊機車格開始收費；路邊機車停車收費「定期票」、「每日1張單」及「行動支付優惠」3重優惠；河濱自行車道新增6處設置科技執法。

7個捷運站路邊機車格收費

7個捷運站為新埔、江子翠、頂埔、三民高中、大坪林、十四張站與機場捷運林口站，周邊共計新增17處收費路段、3933格，僅佔佔全市的1.1%。週一至週五（9:00-17:00）收費，每次20元、隔日另計；詳細路段起、訖點可上市府網站查詢。

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【新埔、江子翠站】文化路一段、民生路二段、公園「六海園」、文化路二段、雙十路二段與三段。

【頂埔站】中央路四段、大暖路、中央路四段53號周邊道路、頂埔活動中心旁空地、科技路。

【林口站（A9）】八德路。

【三民高中站】三民路、復興路。

【大坪林、十四張站】北新路三段、中興路三段單號側、民權路。

路邊機車停車收費3重優惠

3重優惠包含每日1張單、定期票及行動支付優惠，其中，定期票可至「新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網」的「定期票申請」專區申購、查詢繳費或常見問題，例如使用期限、有無保留車位；即便沒買定期票，每張停車單使用行動支付繳納，仍享每筆折5元。

10間行動支付業者有一卡通（iPASS MONEY）、拍錢包（pi）、車麻吉、全支付、歐付寶、悠遊付、街口支付、icash pay、停車大聲公、遠傳心生活，下載APP輸入車號可查詢、繳費。

【每日1張單】同一車輛、同一日停放於市內不同路段的路邊機車收費停車格，每日只收費1次。

【定期票】每張399元，可自行選擇啟用日，30天內不限次數、路段停放，7月22日起已開放申購。

【行動支付優惠】申購定期票並使用行動支付、全國繳費網、金融電信自動代扣繳查單繳費，可享75折，票價將從399元降至299元。

河濱自行車道6處科技執法

6處科技執法增設點含汐止區新長安橋下自行車道、樹林區新鶯堤外自行車道後村堰停車場入口各2處，以及淡水區綠野馬場旁自行車道入口、蘆洲區蘆堤一號陸橋堤頂（往自行車道），禁止汽機車進入。

原先已實施科技執法的9個地點，位於永和區永福橋園區及永和橫移門、三重區重新橋、鶯歌區山水步道、八里區龍米園區雙向、新莊區新海橋自行車道，蘆洲區蘆堤一號橋及五華陸橋。

蘆洲區捷運三民高中站周邊三民路、復興路（見圖）的路邊機車格，8月1日起收費。（記者董冠怡攝）

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