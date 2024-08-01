新北「五年級同學會」請客！小衛星兒少樂買文具、吃麥當勞

新北市小衛星兒少獲得五年級同學會贊助，開心採買文具。（記者翁聿煌攝）

2024/08/01 18:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市同屬「五年級生」的雙和地方仕紳組成的「五年級同學會」，今天再度媒合在地民間團體、協會和企業投入關懷新北小衛星兒少，舉辦「新北助力孩童go go購－開心文具歡喜購活動」，出錢讓小朋友在暑假先採購文具，還請大家吃麥當勞。

「五年級同學會」透過新北社會局邀請小衛星據點的200位兒少，到光南大批發連鎖永和店挑選文具和父親節禮物，也與同儕相聚開心用餐，五年級同學會長謝彰宏說，這次同學會響應社會局「新北愛小孩」計畫，募款近30萬元，提供每名小朋友文具採買金1000元及麥當勞套餐一份，希望小朋友們都能買到喜歡的用品，渡過開心的一天，立委張智倫與副議長陳鴻源也到場響應活動。

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五年級同學會總幹事暨永和區工商婦女聯誼會長李珮媜說，活動經費是由五年級同學會成員們與永和社團一同響應，參與活動的小衛星兒少「曼陀珠」（暱稱）開心購買許多喜歡的筆和橡皮擦，另一位兒少「杜杜」事前列出「採買清單」，在便條紙上列出各種想要的文具用品，以免有所遺漏。

陪同參與的小衛星據點老師「米樂谷公益關懷協會」專員張志豪說，這次的活動很歡樂溫馨，感謝社會局的安排和五年級同學會成員的愛心，讓小朋友能購買到喜歡已久的用品，而且還能一起吃麥當勞。

新北市社會局長李美珍（中）陪同小衛星兒少，開心採買文具。（記者翁聿煌攝）

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