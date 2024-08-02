酒駕開BMW撞死老翁 新北國民法官判囚6年3月

男子洪伯軍去年8月酒後駕駛白色BMW汽車，行經新北市五股洲子洋重劃區，高速撞死穿越斑馬線的王姓老翁。（資料照）

2024/08/02 17:54

〔記者王定傳／新北報導〕男子洪伯軍去年8月酒後駕駛白色BMW汽車，行經新北市五股洲子洋重劃區，高速撞死晨起遛狗穿越斑馬線的王姓老翁，全案起訴後適用國民法官法審理；新北地院今日依「汽車駕駛人不能安全駕駛動力交通工具，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，致人於死」罪，判處洪男6年3月徒刑，洪男犯案的BMW汽車宣告沒收或追徵其價額，可上訴。

檢警調查，去年8月23日晚上12時起至翌日凌晨4時止，洪男與友人在台北市中山區林森北路上酒店喝酒後，仍於4時許駕駛白色BMW搭載友人回新北住處。

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檢警調查，清晨4時27分許，洪男駕車沿五股新城八路行駛，右轉彎駛入芳洲八路時，撞上過斑馬線的王翁，致王翁受有顏面骨折、頸椎第三節骨折、左側鎖骨、肩胛骨骨折、左側第五肋骨骨折等傷害，經急救仍於同年9月1日死亡；警方到場後對洪男實施酒測，酒測值達0.42毫克。

合議庭審酌，洪男不依規定讓行人優先通行，依道路交通管理處罰條例規定，加重其刑至二分之一，但他犯後自首，亦可減輕其刑。

合議庭並認為，洪男酒駕前，友人還勸其不要駕車，但他仍執意酒駕，致發生本件憾事，造成被害人家屬受有不可磨滅的心靈創痛，不同意依刑法59條減刑。

合議庭並審酌，洪男執意酒後駕車，致發生本件憾事，動機、目的均應嚴予譴責，且他不減速或停車依規定讓行人優先通行，漠視道路交通安全規則相關規定，但他有與家屬達成民事和解，已賠償被害人家屬和解書所訂賠償金額的九分之七，餘款等他服刑出監後再按月賠償，可見確有積極彌補自己犯行所造成損害等因素後判刑6年3月。

此外，檢察官於科刑論告時強調，為了澈底杜絕酒駕，請將洪男的BMW車輛一併宣告沒收，以達刑法「特別預防」與「一般預防」的效果；國民法官法庭贊同檢察官所提出的見解，爰依刑法規定宣告沒收或 追徵其價額。

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