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赤嵌朋派生活節浪漫登場 大胃王比賽先戰贏「台南甜」

響應臺南400，今年赤嵌朋派生活節有超過百攤市集共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

響應臺南400，今年赤嵌朋派生活節有超過百攤市集共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

2024/08/03 16:25

〔記者王姝琇／台南報導〕響應臺南400，第4屆赤嵌朋派生活節今、明在全美戲院前封街登場！今年以牛郎與織女為主題，搭配重頭戲大胃王比賽及逾百攤市集，為民眾帶來豐富多彩的體驗。

赤嵌朋派生活節今年獲文化局《臺南400+》民間參與徵選計畫補助，以牛郎與織女為主題設計系列活動，今在復古婚紗走秀中揭幕。赤嵌朋派商圈理事長蘇芸昀說，牛郎與織女每年只見1次面，今年適逢臺南400，這場約會盛宴當然要更加精采，期許每個人都能透過活動認識台南的浪漫。

現場除有逾百攤市集共襄盛舉，還有備受期待的大胃王比賽，16名參賽者中取前3名，初賽祭出各式甜品挑戰參賽者的極限，民眾直呼：「到台南挑戰大胃王，當然要先戰贏『台南甜』！」最後再以象徵招財元寶的水餃為決賽項目；此外還有「愛情鐵人3項」挑戰賽，包含雙雙對對默契王、極限公主抱體能王、愛的貼貼等趣味闖關賽，現場加油聲四起。

蘇芸昀說，在七夕情人節來臨前帶來浪漫趣味的活動，也安排精彩的音樂表演，連續兩天夜晚現場將化身為露天電影院，搭配最接地氣的辦桌形式，為大家呈現浪漫的電影播映；另外攜手農業局加碼推出「台南高溫限定－生活冰一夏」消費集點，活動期間至商圈會員店家消費即可集1點，集滿3點就可以兌換水果冰棒或義式冰淇淋，數量有限，兌完為止。

第4屆赤嵌朋派生活節今日在復古婚紗走秀下揭開序幕。（記者王姝琇攝）

第4屆赤嵌朋派生活節今日在復古婚紗走秀下揭開序幕。（記者王姝琇攝）

赤嵌朋派生活節舉辦大胃王比賽，初賽挑戰各式甜品組成的甜點大拼盤！（記者王姝琇攝）

赤嵌朋派生活節舉辦大胃王比賽，初賽挑戰各式甜品組成的甜點大拼盤！（記者王姝琇攝）

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