審計部指機捷虧損逾37億財務欠佳 桃捷董事長：去年已轉虧為盈
2024/08/03 12:23
〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運受武漢肺炎疫情影響，累計虧損超過37億元，審計部桃園市審計處查核後認為，相關廣告招商業務仍待提升，桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏強調，去年度的戶外墩柱廣告年收入已較111年度成長7成4，今年也會持續招商，另將增加早餐店快閃櫃等多元營運服務，以增加財源。
桃園市審計處指出，桃園大眾捷運股份有限公司111年度淨損8億6112萬餘元，連同前期累積虧損28億4446萬餘元，虧損已達37億588萬餘元，營運資金與資本額30億元也已於111年度第1季就用完，財務狀況欠佳。對此，沈志藏表示，機捷已挺過疫情艱辛，112年度的運量與收入已顯著增加，去年7月起也已轉虧為盈，去年度盈餘逾1億2400萬元。
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從機捷運量來看，去年的平均日運量達9萬210人次，相較111年度的4萬7039人次，增幅達92％，沈志藏估計，因旅遊或商務讓桃園國際機場出入境民眾增加，加上機捷配合政府推出「TPASS 通勤定期票」的基北北桃都會通、桃竹竹苗通勤定期票，可提升通勤、通學運量，以及沿線商家合作推出的行銷活動，今年平均日運量可望達11萬人次。
桃捷公司表示，去年度的戶外墩柱廣告年收入2054萬元，相較111年度成長7成4，今年會持續招商，機捷公司也會善用車站空間，推出商業策略聯盟，例如目前A1台北車站等5個車站都已開設早餐店快閃櫃，希望多元化營運服務能增加財源。