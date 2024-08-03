審計部指機捷虧損逾37億財務欠佳 桃捷董事長：去年已轉虧為盈

桃園機場捷運今年的平均日運量可望達到11萬人次。（桃捷公司提供）

2024/08/03 12:23

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園機場捷運受武漢肺炎疫情影響，累計虧損超過37億元，審計部桃園市審計處查核後認為，相關廣告招商業務仍待提升，桃園大眾捷運股份有限公司董事長沈志藏強調，去年度的戶外墩柱廣告年收入已較111年度成長7成4，今年也會持續招商，另將增加早餐店快閃櫃等多元營運服務，以增加財源。

桃園市審計處指出，桃園大眾捷運股份有限公司111年度淨損8億6112萬餘元，連同前期累積虧損28億4446萬餘元，虧損已達37億588萬餘元，營運資金與資本額30億元也已於111年度第1季就用完，財務狀況欠佳。對此，沈志藏表示，機捷已挺過疫情艱辛，112年度的運量與收入已顯著增加，去年7月起也已轉虧為盈，去年度盈餘逾1億2400萬元。

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從機捷運量來看，去年的平均日運量達9萬210人次，相較111年度的4萬7039人次，增幅達92％，沈志藏估計，因旅遊或商務讓桃園國際機場出入境民眾增加，加上機捷配合政府推出「TPASS 通勤定期票」的基北北桃都會通、桃竹竹苗通勤定期票，可提升通勤、通學運量，以及沿線商家合作推出的行銷活動，今年平均日運量可望達11萬人次。

桃捷公司表示，去年度的戶外墩柱廣告年收入2054萬元，相較111年度成長7成4，今年會持續招商，機捷公司也會善用車站空間，推出商業策略聯盟，例如目前A1台北車站等5個車站都已開設早餐店快閃櫃，希望多元化營運服務能增加財源。

桃園機場捷運今年的平均日運量可望達到11萬人次。（桃捷公司提供）

桃園大眾捷運股份有限公司在桃園機場捷運車站推出早餐店快閃櫃等多元服務。（桃捷公司提供）

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