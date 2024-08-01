青少年時尚造型大賽！穿出風格「秀17」 評審讚跳脫框架又實用

秀17–北市青少年時尚造型設計競賽決賽暨頒獎典禮今舉行，圖為獲得第一名的桃園市治平高中的作品。（記者叢昌瑾攝）

2024/08/01 19:28

〔記者何玉華／台北報導〕邁入第10屆的「2024秀17-台北市青少年時尚造型設計競賽」，今年由新成立的青年局接手舉辦，決賽暨頒獎典禮今（1）日下午登場，青少年帶來青春的熱情與創意，在25件入圍總決賽的作品中，高中職造型設計組由桃園市治平高中奪冠、國中穿搭風格組由桃園市楊梅仁美華德福實驗學校勝出，還有新北市穀保家商吳佳怡獲得最佳走秀獎，分別可獲得獎金及獎狀。

青年局表示，「秀17」邁入第十屆，已經是全台喜愛時尚造型的國、高中職學生每年必參加的盛典，今年更獲得韓國美妝品牌INNISFREE獨家贊助支持，鼓勵青少年勇於追夢；今年除了大台北地區的學生報名，還有學生遠從新竹、台中、高雄以及台東等地來參加，參賽作品相當多元創新，大有巧思；經過初選，共有25件新銳青少年設計師作品入圍總決賽，今天決賽由台北TOP時尚設計大賞金獎服裝設計師胡俊丞、賴名浩，分享最新作品並由專業模特兒示範走秀。

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初審評審團表示，「秀17」是青少年時尚美學最具指標性的競技場，也是台灣時尚人才培育的培養皿。秀17的作品可以看見青少年對於時尚設計有著無限創意與熱情，在設計發想中融合潮流與多元文化，創造出時尚兼具生活實用性的作品，肯定青少年跳脫框架、大膽創作，並鼓勵青少年設計師在秀17競賽後能持續在時尚設計道路上發光發熱。

決賽成績出爐，高中職造型設計組冠軍是桃園市治平高中「治平高中 校園嬌娃」、第2名為台北市育達高中「終極餓女」、第3名是新北市樟樹實中「牛仔情懷，再生華章」，分別可獲得1萬5000元至3萬元不等的獎金，還有禮品及獎狀；國中穿搭風格組第1名桃園市楊梅仁美華德福實驗學校「邢祐蓁」、第2名台中市惠文高中（國中部）「拼貼回憶」，分別可獲得5000元、1萬元獎金及禮品、獎狀。

圖為獲得第二名的台北市育達高商的作品。（記者叢昌瑾攝）

圖為獲得最佳走秀獎的新北市穀保家商的作品。（記者叢昌瑾攝）

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