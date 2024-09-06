北市營建、裝修噪音管制加嚴 夜間、假日中午禁用「手持工具」

台北市環保公告，原先夜間及假日中午管制營建、裝修業者使用「動力機具」妨礙安寧行為，擴大禁止使用「手持工具」從事工程妨礙安寧。（台北市環保局提供）

2024/09/06 22:16

〔記者甘孟霖／台北報導〕台北市環保局統計，去年民眾陳情裝修工程案件，超過8成屬手持工具相關噪音陳情，環保局今天（6日）公告，即日起修正「臺北市禁止從事妨礙安寧行為之區域範圍及時段」，將原先夜間及假日中午管制營建、裝修業者使用「動力機具」妨礙安寧行為，擴大禁止使用「手持工具」從事工程妨礙安寧，而除了原先納管的1到3類噪音管制區，也加入納管第4類噪音管制區，違者處3000到3萬元罰鍰，可按次累罰。

環保局統計，去年台北市民眾陳情營建及裝修工程噪音共7424件 包含營建工程5316件、裝修工程2108件，占總噪音陳情數35.3％；當中裝修工程中更有超過8成屬使用手持工具相關噪音陳情案件，可見以手持工具從事裝修作業所造成的噪音，確實影響民眾安寧。

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環保局原先規定，平日晚上10點到隔日上午8點、例假日晚上6點到早上8點，及中午12點到下午2點，營建工程於第一至第三類噪音管制區、裝修業於第一至第四類噪音管制區（全市）禁止使用「動力機具」妨礙民眾安寧（第一類噪音管制區為環境亟需安寧地區；第二類噪音管制區為供住宅使用為主且需要安寧地區；第三類噪音管制區為以住宅使用為主，但混合商業或工業等使用，且需維護其住宅安寧地區；第四類噪音管制區為供工業或交通使用為主，且需防止噪音影響附近住宅安寧地區）。

環保局空汙噪音防制科長邱天安說，有鑒手持工具噪音確實影響民眾，環保局決定嚴加納管，禁止營建工程及裝修作業工作人員，於管制時段使用槌子、鋸子等手持工具，進而產生噪音而妨礙安寧。此外由於台北市人口、建築密度高，即便是第四類噪音管制區也緊臨住宅區，因此此次修訂也增加納管。

他說，這次修正公告以維護民眾休憩安寧角度出發，全面納管各類噪音管制區，以及加嚴禁止業者於管制時段，使用手持工具或動力機械從事營建或裝修工程而妨礙安寧，若民眾發現有上述致妨礙安寧情形者，可撥打市民當家熱線1999，通知環保局稽查。

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