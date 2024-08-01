北市「動資號」上路近3個月 回收最多項目為小家電

環保局「動資號」定點收運重點資收物上路近3個月。（台北市環保局提供）

2024/08/01 17:14

〔記者江采蓁／台北報導〕台北市環保局今年打造行動資收車「動資號」，自5月中旬開始日間限時定點收運重點資收物，環保局今（1）日公布動資號上路近3個月回收最多的項目依序為小家電（如烤箱、電鍋等）、電池、照明電源，不少民眾都驚訝表示，「原來是小家電，還以為是電池！」

資源循環管理科長林鈺惠說明，許多民眾工作早出晚歸，難以配合垃圾車收運垃圾時間，因此推出行動資收車，就近於社區或公園定時駐點，提供民眾另一個資源回收管道，結合環境教育、推廣環保，回收項目為小家電、電池、照明光源、3C資訊產品、嬰兒用塑膠奶瓶、農藥空瓶及小型高壓容器（殺蟲劑、髮膠噴瓶等）。

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環保局今日揭曉動資號上路近3個月回收最多項目依序為小家電、電池、照明電源，動資號巡迴期間，每場都有許多民眾參與，不僅能做回收還可帶回宣導品、小禮物；回收第一名排序出爐後，不少民眾都驚訝表示，「真意外！以為是小家電」、「原本以為是電池，長知識了。」

環保局補充，8月份動資號出巡時間為8月12、19日在五常公園；8月13、20日在榮星公園；8月14、21日在民生公園；8月15、22日在西園公園；8月16、23日在興隆公園，時間皆為下午13時30分至16時30分。

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