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    不爽廟宇煙霧繚繞！台南婦拔香香爐灌水 法官：不構成褻瀆神明

    台南林姓婦人自稱，因香爐煙霧影響健康，所以拔香、倒水。法院認為無褻瀆神明意圖，但構成毀損罪。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    台南林姓婦人自稱，因香爐煙霧影響健康，所以拔香、倒水。法院認為無褻瀆神明意圖，但構成毀損罪。示意圖，與新聞無關。（資料照）

    2024/09/06 22:31

    〔記者王捷／台南報導〕林姓婦人因不滿廟中燃燒線香所產生的煙霧影響健康，兩度前往廟內拔除並折斷香爐內的線香，甚至將水倒入香爐，法院依毀損罪判處林女5000元罰金，可以勞役代替。

    林女的住處距離廟宇約100公尺，她認為廟中焚香的煙霧飄入家中，長期以來影響她的健康，因此在今年1月11日與18日，她分別前往廟內，拔掉香爐中的線香，並將香折斷，丟棄在廟後的榕樹下，甚至將水倒入香爐。

    廟方主委認為，林女的行為是對神明不敬，認為林女是犯刑法第246條，侮辱宗教建築物、妨害祭禮，所以提出告訴。

    不過，法院認為林女的行為是毀損罪，雖然告訴人認為，林女此舉對神明不敬，但以刑法第246條的宗旨，是為了保護民眾宗教信仰自由的法益，除了客觀有不敬的行為，主觀也要有褻瀆宗教的故意，才能成立此罪，但林女強調自己的行為是因為健康因素才拔香、灌水，並無意褻瀆宗教，所以該罪不成立。

    法院考量，林女的行為欠缺尊重他人財產，雖然她沒有前科，但目前還未與廟方達成和解，所以依簡易判決程序對其處5000元罰金。

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