全國首座台南柳營八翁畜牧糞尿資源化處理中心 啟用

柳營區台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心今天啟用。（記者楊金城攝）

2024/08/01 14:04

〔記者楊金城／台南報導〕把畜牧糞尿變黃金，台南第1座、也是全國首座的柳營區台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心今天（1日）啟用，不僅減少畜牧污染、改善環境，還可沼氣發電、減碳、製作有機肥、種植狼尾草，成為農業循環經濟的示範，處理中心2期工程年底將再動工興建。

彭啓明：將再建8座處理中心

環境部長彭啓明表示，未來4年，環境部編列預算將再推出全國8場畜牧糞尿集中處理中心，包括台東縣、嘉義縣、屏東縣、雲林縣、高雄市都已向環境部提出補助申請，另外還有彰化縣2場集中處理正在施工，預計涵蓋更多畜牧集中地，持續改善畜牧廢水問題。

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彭啓明說，八翁畜牧糞尿處理中心有錢也不一定蓋得成，原來污染的酪農戶成為台以的股東，這需要中央、市府、業者、酪農有環保意識，一起合作才能成功，環境部未來將把台南經驗複製到全國畜牧業，能夠資源循環化、減少環境污染，又能創造綠能，達成能源轉型，將畜牧廢水變黃金。

全國第2大的八翁酪農區現有53家乳牛畜牧場，飼養牛隻8441頭，處理中心集中收集21家畜牧場3563頭牛隻、每日約327.3公噸的畜牧廢水進行處理，減少酪農區畜牧廢水污染問題，改善急水溪水質，沼氣發電每日可產電7277度，第2期新建工程未來完工後，將收集另32家畜牧場畜牧廢水。

台南市長黃偉哲指出，八翁酪農區畜牧廢水過去污染環境和河川，環保局抓不勝抓，也不一定抓得到，處理中心邀酪農入股，解決環境問題，降低污染，還可發電，對地方和畜牧產業百利無一害，值得推廣。

台以環能公司董事長柯忠昇說，八翁處理中心第一期建廠經費破2億元，其中環境部補助4970萬元、南市府補助2130萬元，另由企業、酪農戶合資參與式共融的經營模式，不但讓酪農戶省下廢水處理的成本，發電、肥料及狼尾草收益也讓入股的酪農戶共享成果，期望未來實現「淨零農村」的願景。

「台以八翁」畜牧糞尿資源化處理中心，每日產出沼渣約40公噸、沼液280公噸施灌60公頃狼尾草田做為牛隻的草料，另以沼氣每日最大發電量7277度電，約提供713戶用電。

全國第二大的八翁酪農區現有53家乳牛畜牧場。（記者楊金城攝）

台南市長黃偉哲（前右三）、環境部長彭啓明（前右二）和台以八翁畜牧糞尿資源化處理中心的酪農股東合影感謝。（記者楊金城攝）

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