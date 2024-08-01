地方爭取多年 南市喜樹路將斥3.6億拓寬

立委陳亭妃邀請相關單位會勘喜樹路拓寬工程，獲國土署同意將全力配合依生活圈計畫預算支應。（圖由陳亭妃提供）

2024/08/01 12:38

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市南區明興路至喜樹路20巷之間的喜樹路路段，因道路狹窄加上大彎道地形，曾發生多次死亡車禍，地方爭取拓寬多年。立委陳亭妃協助爭取，獲國土管理署署長吳欣修首肯，將全力配合依生活圈計畫預算支應，中央補助39%約1.42億元、地方款61%約2.18億元，共3.6億元。

南市議員周麗津表示，喜樹路拓寬工程，南區喜北里長林鴻儒、喜東里長蔡祠重、喜南里長曹和田、喜樹萬皇宮主委蔡忠壽等地方人士長期向她反映，議會工務委員會2年前也曾至該處辦理會勘，確定南區喜樹都市計畫道路4-67-18M道路拓寬工程有其急迫開闢的必要性，但遲未下文。

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經向立委陳亭妃陳情後，7月30日邀請內政部國土管理署、市政工務局、南區公所區長等單位至現地會勘，要求市府將此道路工程列為優先計畫呈報，並獲國土署署長吳欣修首肯，將全力配合依生活圈計畫預算支應，中央補助39%約1.42億元、地方款61%約2.18億元，會納入今年10月份生活圈道路滾動式檢討會議。

陳亭妃表示，喜樹都市計畫道路4-67-18M道路工程計畫長度約720米、寬度18米，拓寬後將可改善喜樹地區南北向聯外道路，降低路段束縮造成交通事故，提升行車安全。

周麗津說，感謝立委陳亭妃協助爭取及內政部國土署以中央生活圈計畫預算配合市府支應工程，期待完工後可以還給居民一條安全出入的道路。

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