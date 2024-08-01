斥資6億 草屯投14線拓寬動工

投十四線最後的近五百公尺長路段路寬不足，連車道線都無法劃設，未來拓寬後有效寬度可達十公尺。（南投縣府提供）

2024/08/01 05:30

中央補助3.3億 施工路段5.3公里將截彎取直 路寬可達10公尺

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮富寮里到坪頂里的投十四線道路，沿線有多個景點，但部分路段狹窄，南投縣府將進行該道路一．一八K到六．四八二K的拓寬，該工程總經費六．○九億元，其中三．三億元獲中央補助，昨日舉行動土典禮後，預定後年三月底完工，拓寬後有效路寬達十公尺，且有的路段也截彎取直，增加安全性。

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預定2026年3月底完工

投十四線拓寬工程昨日舉行動土典禮，由南投縣長許淑華、公路局中區養護工程分局長謝俊雄、草屯鎮長簡景賢及多位縣民代共同執鏟動土，鎮內有很多里長也以辦喜事心情前來參加。

縣府工務處土木工程科長陳金洲簡報時指出，此次拓寬的是投十四線一．一八K到六．四八二K路段，總長五．三○二公里，該路段有的沒有路肩，有的路段較彎，而從六K到六．四八二K則路寬不足，連車道線都無法劃設，因此拓寬工程除將有效寬度拓寬為十公尺，並有路段予以截彎取直。

方便富寮、坪頂里居民出入

該工程從二○二○年八月辦理可行性評估，中央在二○二二年納入生活圈補助，工程總經費六億九五七萬元，包含工程費二億九○五七萬元、用地及地上物補償費三億一九○○萬元，其中交通部公路局補助三億三三二一萬元，縣府自籌二億七六三六萬元，施工期為六百個日曆天，預計二○二六年三月底完工。

南投縣長許淑華說，草屯鎮富寮里、坪頂里有多條傳統道路都比較狹小，投十四線是當地居民重要的出入道路，感謝中央予以補助，該路段拓寬後，對地方民眾出入，會更方便也更安全。

沿線有九九峰鳥園等多個景點

草屯鎮長簡景賢也說，投十四線能接投十七線連接到中寮鄉，是非常重要的交通要道，鄰近又有台灣工藝研究發展中心、九九峰鳥園、將軍古道、鳥嘴潭水庫，及目前在興建中的九九峰氦氣球樂園等景點，期待投十四線拓寬後，能更活絡草屯觀光產業。

投十四線拓寬工程七月三十一日舉行動土典禮，由南投縣長許淑華（左二）等人共同執鏟動土。（南投縣府提供）

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