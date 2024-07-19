雲2線拓寬通車 到六輕省20分鐘

雲2線一、二期拓寬斥資近5.5億元，昨舉行通車典禮。（記者李文德攝）

2024/07/19 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣麥寮鄉六輕工業區設廠後，帶動就業機會，周遭交通流量大增。為紓解周邊交通，縣府和台塑合作拓寬雲二線道路，分兩期執行共拓寬約二．五公里道路，歷經六年昨舉行通車典禮。地方民眾開心說，現在要去工業區再也不必繞遠路與大車爭道。

歷經六年、分2期拓寬2.5公里長

雲二線拓寬工程第一期先施工五百公尺，第二期拓寬近兩公里，將原本僅有不到十公尺寬的道路拓寬至廿五公尺，更劃設雙向四線快車道、兩線機慢車車道。昨天通車典禮由雲林縣長張麗善、公路局雲嘉南養護工程分局副局長黃威龍、麥寮鄉長許忠富、台塑麥管部協理蔡建樑及多位地方民代共同剪綵。

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張麗善表示，雲二線是麥寮、台西、東勢等地民眾往六輕工業區上班主要道路，通車後能改善塞車及縮短路程。

斥資近5.5億 可降低工業路車流

地方民眾說，以往到六輕工業區上班，都要繞一大圈接到工業區正門口的工業路出入，車流量龐大，大小車爭道，容易發生危險，且常塞車，如今拓寬通車後，可直接從工業區南門進出，「至少省了廿分鐘路程。」

縣府交工局長汪令堯表示，雲二線一、二期拓寬工程斥資近五．五億，通車後可收交通分流之效，粗估能降低工業路三至四成車流。另台塑跨隔離水道橋梁新建工程預計年底完工，屆時從蚊港橋等地可直接連至雲二線，交通問題可望進一步獲得紓解。

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