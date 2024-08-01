08/01 各報重點新聞一覽

調查局高雄市調處前鎮工作站疑拿不實單據申報業務工作費，14名調查官被拘提。（資料照）

2024/08/01 06:46

自由時報

高雄市調處爆集體貪污 疑A工作費 拘提14位調查官

調查局高雄市調處前鎮工作站昨遭高雄地檢署指揮廉政署前往搜查，帶回十四名調查官訊問。據悉，前鎮工作站調查官疑拿不實單據申報業務工作費，經內部檢舉後，由調查局內部自清，並報請雄檢指揮，檢方表示全案正調查中。

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砸3.5億元 拚8月上路 地區醫院家醫計畫 估30萬人受惠

為落實總統賴清德允諾推動的三高防治「八八八計畫」，衛福部健保署規劃「地區醫院全人全社區照護計畫」，也就是「醫院版家醫計畫」，強化三高照護，預計本月上路，投入三．五億元，至今年底估卅萬人受惠。

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掃蕩國內最大情色論壇「創意私房」 逮447人 2師偷拍、押4人

檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，以及衍生的Telegram通訊軟體內「SCP」、「OAT」社群，近兩月來發動四波全國掃盪行動，逮捕論壇在台大帳房、小帳房，社群站主、網站管理員，以及性影像偷拍者、賣家、買家等高達四四七人，其中「黃子佼們」買家有四二五人，包括八名公務員、老師、科技業工程師等；檢方訊後將張姓大帳房、黃姓站主與涉偷拍的陳姓老師、廖姓攝影師四人聲押獲准。

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聯合報

卸任NCC委員林麗雲、王維菁：政媒集團化 成台灣民主危機

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）主委陳耀祥、副主委翁柏宗及林麗雲、王維菁共四位委員本屆任期至昨天，而林麗雲、王維菁也選在任期最後一天公開四點建言，直言台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，成為台灣民主的危機。

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哈瑪斯領袖遭暗殺 戰爭風險升

巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯最高政治領袖哈尼雅在當地七月卅一日凌晨兩點，於伊朗首都德黑蘭遭空襲暗殺。哈瑪斯和其支持者伊朗歸咎以色列，伊朗最高領袖哈米尼表明有責任報仇，稱以國將遭「嚴厲懲罰」。

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中國時報

日經專訪 卓榮泰鬆口 2030擬重啟核電

行政院長卓榮泰接受日媒專訪表示，台灣雖計畫於2025年實現非核家園目標，但未來仍然可將核電「列入討論」。隨著人工智慧（AI）和半導體產業的電力需求日益增加，卓榮泰透露，台灣可能在2030年代後重新考慮使用核電。

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NCC卸任委員馬後炮 轟政媒共生亂象

國家通訊傳播委員會（NCC）上屆委員任期7月31日畫下句點。2位卸任委員林麗雲、王維菁聯名發出公開信，抨擊台灣逐步形成「政媒共生集團」，新聞頻道的政媒集團化與高度政治化，已令媒體成為政治部門的輿論宣傳工具，喪失其實質社會影響力。面對自家人打臉，NCC主祕黃文哲說，「尊重2位委員的意見」。

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衛福部健保署規劃「地區醫院全人全社區照護計畫」，也就是「醫院版家醫計畫」，強化三高照護，預計8月上路，至今年底估30萬人受惠。（員榮醫院提供）

檢警偵辦國內最大情色、偷拍論壇「創意私房」，將張姓主嫌與負責於影片打上浮水印的許男2人移送檢方偵辦。 （記者邱俊福翻攝）

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