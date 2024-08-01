高雄市調處爆集體貪污 疑A工作費 拘提14位調查官

調查局高雄市調處前鎮工作站疑拿不實單據申報業務工作費，14名調查官被拘提。（資料照）

2024/08/01 05:30

〔記者黃佳琳、陳彩玲／綜合報導〕調查局高雄市調處前鎮工作站昨遭高雄地檢署指揮廉政署前往搜查，帶回十四名調查官訊問。據悉，前鎮工作站調查官疑拿不實單據申報業務工作費，經內部檢舉後，由調查局內部自清，並報請雄檢指揮，檢方表示全案正調查中。

調查局為保護國家安全，多元布線偵蒐抓共諜、嚴防企業內鬼竊取營業秘密等重大犯罪，外勤處站的調查官每月可領取四千五百元的「業務工作費」，該筆工作費可用來宴請線民，或提供情報對象者的餐敘費等費用。

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拿不實單據申報 調查局自清揪出

據悉，高雄市調處前鎮工作站傳出有十四名調查官拿不實單據核銷該筆工作費，經內部同仁檢舉後，報請雄檢指揮偵辦，檢察官昨指揮廉政署南調組及調查局南機站人員出擊，帶回涉案調查官及六名證人問訊。

知情人士表示，前鎮工作站的同事間相處不佳，有幾位「檢舉專門科」的調查官很愛針對自己人下手，這起事件，主要是前鎮站從每人每月四千五百元的作業費中，每人抽取一千元集中管理作為「績效獎金」，再分配給績效較好的同仁作為鼓勵。

作業費抽千元當獎金 舊案被翻出

部分績效好的獲獎同仁因單據不夠，只好拿別的同事的單據來充數，或是拿歇業的店家收據來核銷，這原本是「自己人的遊戲規則」，沒想到反被自己人咬一口。

知情人士指出，監察院曾發現工作費憑證核銷有違失之處，提案糾正調查局後，今年早已停辦發放獎金，恢復「齊頭式」發放作業費，但沒想到陳年舊案仍被翻出。

調查局表示，若確定有不法情事，將召開考績委員會從嚴議處，嚴予究責，絕不寬貸。

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